12 günde 4 yıla bedel seferberlik

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“Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt bir Topluluk olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümünde, elimize sadece bir bayrak değil; bir kazma, bir kürek, bir kovan, bir fidan da aldık. Tüm Sabancı Gönüllüleri olarak 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasındaki süreçte, sahada olmayı; ülkemiz için karşılıksız çalışmayı istedik. Bu seferberliğin; Cumhuriyeti kutlamanın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını, emanetini yüceltmenin en iyi yolu olacağını düşündük. 10 Kasım’da da seferberlik boyunca yaptığımız tüm gönüllü çalışmalarımızı Ata’mıza armağan ediyoruz.”

Bu sözlerin sahibi Cumhuriyet Seferberliği’nin fikir babası Sabancı Holding CEO’sun Cenk Alper. Sabancı Holding bu yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ve Atatürk’ü anmaya farklı bir anlam kattı. 29 Ekim’de, 60 binden fazla çalışan ve paydaşıyla “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”ne imza atan Sabancı Topluluğu, Cumhuriyet coşkusunu Adana’dan başlayarak Türkiye’nin pek çok iline yaydı.

ATATÜRK’E ARMAĞAN

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Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşen seferberlikte, fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlendi. Söz konusu seferberlik çalışmaları, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği toplam 11 ilde gerçekleştirilirken, Topluluk seferberlikle birlikte, son dönemde ülkemizde yaşanan çevre felaketlerinin yaralarının sarılmasına ve gönüllülük konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Seferberlik kapsamında yapılan tüm gönüllü çalışmalar, bugün yani Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım itibarıyla, Mustafa Kemal Atatürk’e armağan edildi. Bu yıl 11 ilde başlatılan seferberlik çalışmalarının, Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 yılında ise tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor.

“Bu topraklardan kazandığımızı, bu toprakların insanlarıyla paylaşmak. Bu bizim için en büyük öncelik” diyen Alper sözlerini şöyle sürdürdü:

SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

“Bu Seferberliğin birden fazla mesajı var. Geçtiğimiz temmuz ayında, sellerle başlayıp, günlerce süren yangınlarla devam eden felaketlerde içimiz yandı. Böylesi bir acı karşısında, ilk günden itibaren sahada, felaketlerle mücadele eden ekiplerin, zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduk. Sahayı hiç terk etmedik. Yönetim Kurulumuz, Holdingimiz, Topluluk şirketlerimiz tüm imkanlarını seferber etti. Daha ilk günden 41 su tankerini Muğla, Antalya, Denizli ve Isparta bölgelerine ivedilikle sevk ettik. Afet alanlarında, maddi ve manevi olarak vatandaşlarımızın yanındaydık. Enerjisa fatura öteleme, sigorta şirketlerimiz hasarları öncelikli olarak telafi etti. En büyük önceliğimizi de yangınların bir an önce söndürülmesine verdik. Bununla da yetinmedik, 1 milyon fidan dikme sözü verdik. O gün şunu söylemiştik. Tüm yaralar sarılıncaya kadar, sahadan ayrılmayacağız. Bu seferberlikle bu sözümüzün arkasında olduğumuzu gösteriyoruz.”

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VATANDAŞLARA KAPIMIZ AÇIK

“Biz bir gönüllülük ateşi yaktık” diyen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bu toprakların hak ettiği ölçüde kalkınması için iyiliği, gönüllüğü, hayırseverliği ülkemizin dört bir yanına yaymamız şart” ifadelerini kullandı.

Adana’da başlatılan ‘Cumhuriyet Seferberliği’yle birlikte Van, Sivas gibi Türkiye’nin farklı illeri, ilçeleri ve köylerinden çok sayıda talep aldıkları bilgisini de aktaran Cenk Alper, Gönüllülük ateşi büyüyor, büyüdükçe bizim kararlılığımız, azmimiz ve bu güzel ülke için sevdamız da artıyor” dedi ve ekledi: “Bize katılmak isteyen; bu ülke ve millet için karşılıksız çalışmaya hazır olan tüm kurumlara, kuruluşlara ve vatandaşlara kapımız açık. Biz ne yapıyorsak bu topraklar için yapıyoruz. Doğaya karşı savaş açmış gibiyiz. Kazanırsak, kaybedeceğiz.”

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İNGİLTERE’DEN ÖDÜL VAR

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper’in verdiği bilgiye göre, Sabancı Gönüllüleri bugüne kadar hayata geçirdiği çok sayıda projeyle, ülkemizde bu farkındalığı güçlendirmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl BM tarafından Türkiye’den en iyi örnek proje olarak gösterildi. 15 Kasım’da da İngiltere’den International CSR Excellence kurumsal sosyal sorumluluk büyük ödülünü alacakları müjdesini veren Cenk Alper, “Bir yandan ülkemizin yaralarını sararken bir yandan da gönüllülük farkındalığını bu topraklara yaymaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

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BİZ ÇALIŞTIKÇA BU ÜLKE DAHA İYİ YERLERE GELECEK

SABANCI Holding bahçesinde, lösemili çocuklar için yardım kolisi hazırlayan Sabancı Gönüllüleri’ni ziyaret eden ve çalışmalara bizzat katılan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da şunları söyledi: “Bizim tarihimiz de Cumhuriyet ile başlar. Çalıştığımız her yerde ağaç diktik, okul yaptık. Cumhuriyet Bayramı’nı her zaman büyük coşkuyla kutladık. Ata’mızın izinde, onun bize bıraktığı en büyük emanetin bizleri, ülkemizi birlik ve beraberlik içinde tutan en önemli değerimizin Cumhuriyet olduğuna inanıyoruz. Hatırlayacaksınız; çok güzel videolar, filmler, kutlamalar yaptık ama bu sene, bu yaz çok büyük acılar yaşadık. Yangınlar, seller, kaybolan hayatlar, kaybolan canlar... İşte o dönemlerde, o günlerde yine Cumhuriyet Bayramı için hazırlanırken, CEO’muz Cenk Alper “Cumhuriyet Seferberliği” fikrini ortaya attı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözü var: ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!’ Biz çalıştıkça, bu ülke çok daha iyi yerlere gelecek.”