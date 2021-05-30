12 bin kişi indirime koştu

Söz konusu kampanyada 9 bin 631 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. Borcunun yüzde 25’inden az olmamak şartıyla peşin ödeme yapanlara da yüzde 20 indirim uygulandı. Paylaşılan rakamlara göre 2 bin 137 kişi ise kısmi ödeme ile indirim imkânından faydalandı. Buna göre kampanyadan toplam 11 bin 768 konut ve işyeri alıcısı yararlanmış oldu.

YASTIK ALTI TASARRUF

İndirim kampanyasında TOKİ ile protokol imzalayan ve satışlara aracılık eden kamu bankaları tarafından konut kredisi kullandırıldı. Bu kapsamda söz konusu protokoller çerçevesinde borç bakiyesi kapatma işlemlerinin yüzde 4.85’inin banka kredisi kullanmak suretiyle gerçekleştirildiği belirtildi. İndirim kampanyasına katılan vatandaşların yüzde 95’i borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı. Kampanya kapsamında yastık altı tasarrufların değerlendirilmesi dikkat çekti. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlandı. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyası kapsamında değildi.

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