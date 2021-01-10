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Ekonomi
Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

12 bin ATM ücretsiz kullanılacak

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12 bin ATM ücretsiz kullanılacak
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ING Türkiye, özel bankalar ile gerçekleştirdiği işbirlikleriyle ATM ağını genişletmeye devam ediyor.

Ekim ayında Türkiye İş Bankası bankamatiklerini müşterilerinin kullanımına sunan ING, şimdi de Akbank ile işbirliği gerçekleştirdi. İşbirlikleri kapsamında ING müşterileri, aralarında bakiye sorma, nakit çekme, para yatırma, kredi kartı borcu ödeme ve limit sorgulamanın da olduğu işlemleri, İş Bankası Bankamatik’lerinden veya Akbank ATM’lerinden ücretsiz ve sınırsız olarak gerçekleştirebiliyor. QR kod ile para çekme, döviz işlemleri ve kartsız işlemler ise yalnızca ING ATM’lerinden yapılmaya devam edecek.

İki banka ile yapılan işbirliği ile ATM ağlarını 12 kat artırdıklarını söyleyen ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, “ING Türkiye olarak müşterilerimizin ihtiyaç duydukları an, kolay ve zahmetsizce ATM işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Türkiye İş Bankası ile başlattığımız güçbirliğini Akbank ile sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iki anlaşmayla birlikte müşterilerimizin sınırsız olarak kullanımına sunduğumuz 12 binden fazla ATM artık ING’lilerin hizmetinde. Önümüzdeki yıllarda ortak ATM kullanımının artacağına inanıyor, uzun vadeli vizyonumuzun bir parçası olarak bu işbirliklerine büyük önem veriyoruz” dedi.

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