12 bin 500’ün farkı ağustosta hesapta

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Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekliği aylığını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenlemenin de içinde olduğu vergi paketi görüşmeleri önceki gün tamamlandı.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye çıkarılması bütçeye 33.2 milyar liralık ilave maliyet getirecek. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul’da yasalaşması bekleniyor. Yasa teklifinin Genel Kurul’da görüşülmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekecek. Bu aşamadan sonra ise 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarını ağustos ayının başında alması bekleniyor.

5 PUAN DESTEĞİ SONA ERİYOR

Paketle kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2’den yüzde 2.25’e çıkarılıyor. Ayrıca 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulama sonlandırılıyor.

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ÜST SINIR CEZADA İNDİRİM YAPILDI

Komisyon görüşmelerinde fiş ve fatura kesilmemesine yönelik katmerli cezaların üst sınırında değişikliğe gidildi. Vergi paketinde fatura düzenlemeyenler için bu yıl 3 bin 400 lira olarak uygulanan ceza 10 bin liraya çıkarılıyor. Daha sonraki tespitler için ise yasa teklifiyle eklenen 2 sayılı cetvelde yazılan cezalar devreye girecek. Her tespitte kademeli olarak artacak, altıncı ve daha sonraki tespitlerde 100 bin lira ceza kesilmesi uygulaması Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen bir önerge ile 65 bin liraya düşürüldü. Elektronik beyanname ve bilgi vermeme, defter ve belgelerle diğer kayıtları ibraz etmeme gibi cezalar da yasa teklifi ile artırılıyordu. Komisyon’da verilen önerge ile ceza miktarları düşürüldü. Yasa teklifinin ilk halinde birinci tüccar için 25 bin lira olan ceza 20 bin liraya, ikinci sınıf tüccar için 12 bin 500 liralık ceza 10 bin liraya, diğerleri için de 6 bin 500 lira olan ceza 5 bin liraya indirildi.

YÜZDE 20’Yİ AŞAN İZAH EDECEK

Yasa teklifiyle doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilmesi yönünde düzenleme yapılıyor. Buna göre tespit edilen hasılat ile beyanları arasındaki fark yüzde 20’yi aşarsa mükellef izaha davet edilecek. Ticari veya mesleki faaliyetleri nedeniyle mükellef olanlara yönelik, günlük hasılat tutarlarını tespit etmek amacıyla bir ayda 3, bir takvim yılında 12’den az olmamak kaydıyla yoklama yapılabilecek. Yoklamalar sonucu tespit edilen günlük hasılat tutarları ortalamasından hareketle aylık hasılat tutarı hesaplanacak.

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3.8 MİLYAR LİRALIK İSTİSNAYA DEVAM KARARI

Komisyon görüşmeleri sırasında yasa teklifinde yer alan bir madde AK Parti milletvekillerinin verdiği bir önergeyle çıkarıldı. Yasa teklifiyle deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin, iade hakkı tanınan istisnalardan çıkarılarak kısmi istisna kapsamına alınması; bu istisna nedeniyle yüklenilen KDV’nin, gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınmasına ilişkin madde, önergeyle teklif metninden çıkarıldı. Böylece, mali etki analizine göre yaklaşık 3.8 milyar liralık ilave gelirden vazgeçildi.