12 ay turizm için ‘wellness’ çalışmalarına hız verildi

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Akdeniz bölgesinde turizmde mevsimselliğe takılmamak için turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Kavaloğlu, bunun için de wellness turizminin öne çıkmaya başladığını vurguladı.

TRİLYON DOLARLIK PAZAR

Dünyada ‘iyi yaşam’ turizminde bu yıl 1 trilyon dolara yakın gelir beklendiğini ifade eden Kavaloğlu, Türkiye’nin de bu pastadan pay almak için güçlü altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Kavaloğlu, “Wellness kavram olarak bazen sağlık turizmiyle karışabiliyor. Wellness, içinde sağlık da olan ‘iyi yaşam’ı ifade ediyor. Dünyada toplam turizm seyahatlerinin yüzde 8’ini wellness turisti oluşturuyor. Gelir bakımından yüzde 17.8’ini sağlıyor. Wellness turisti, ortalama bin 800 dolar harcama yapıyor” diye konuştu.