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12 ay turizm için ‘wellness’ çalışmalarına hız verildi

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#Turizm#Wellness#Kaan Kavaloğlu
12 ay turizm için ‘wellness’ çalışmalarına hız verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

Antalya’da turizmciler, wellness turizminden daha fazla pay alabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu’nun verdiği bilgilere göre bölgedeki çok sayıda dört ve beş yıldızlı otelin ‘iyi yaşam’ kopseptini 12 ay sunacak altyapısı mevcut.

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Akdeniz bölgesinde turizmde mevsimselliğe takılmamak için turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Kavaloğlu, bunun için de wellness turizminin öne çıkmaya başladığını vurguladı.

TRİLYON DOLARLIK PAZAR

Dünyada ‘iyi yaşam’ turizminde bu yıl 1 trilyon dolara yakın gelir beklendiğini ifade eden Kavaloğlu, Türkiye’nin de bu pastadan pay almak için güçlü altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Kavaloğlu, “Wellness kavram olarak bazen sağlık turizmiyle karışabiliyor. Wellness, içinde sağlık da olan ‘iyi yaşam’ı ifade ediyor. Dünyada toplam turizm seyahatlerinin yüzde 8’ini wellness turisti oluşturuyor. Gelir bakımından yüzde 17.8’ini sağlıyor. Wellness turisti, ortalama bin 800 dolar harcama yapıyor” diye konuştu.

 

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#Turizm#Wellness#Kaan Kavaloğlu

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