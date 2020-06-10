12 ay ertelemeli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Vakıfbank Ziraat Bankası Halkbank kredi oranları ve ödeme tablosu

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından söz konusu kredi için başvuru şartları ve faiz oranları vatandaşların merak ettiği konu oldu. İşte, düşük faizli konut kredisi hakkında merak edilenler...

3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlara ve finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla yeni kredi destek paketlerini açıkladı.

Özellikle konut kredi paketi kapsamında sıfır konutlar için uygulanacak aylık yüzde 0,64 faiz oranı, bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Mayıs 2013'te konut kredi faiz oranlarında görülen yüzde 0,69'un da altına inen bu oran, tarihin en düşük konut kredi faizi olarak kayıtlara geçecek. Konut kredisi başvuruları kamu bankaları şubelerine yapılabilecek.

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

KONUT KREDİSİ ÖRNEK HESAPLAMALAR

300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2 bin 930 lira olacak. Toplam geri ödeme 509 bin 807 lira olacak. Konut ikinci el ise 6 ay ödemesiz kredi çekilirse aylık taksit 3 bin 148 liraya denk gelecek. Toplam geri ödeme miktarı da 547 bin 774 liraya ulaşacak. Sıfır konutta faiz yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74. 6 ay geri ödemesiz olduğunda taksit ödemesi 174 ay yapılacak.

Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek.

İkinci el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin 284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’e ulaşacak.

Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödemede 4 bin lira azalıyor.