12.3 milyon dolarlık elmas kripto parayla satıldı

Dünyanın önde gelen müzayede şirketlerinden olan Sotheby's, dev elması 12.3 milyon dolara sattı. 101.38 karat büyüklüğü olan elmasın bedeli kripto para olarak ödendi.

Şirketten yapılan açıklamada, bu satışın dijital paraların sektöre entegrasyonu açısından önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

ALICI BELLİ DEĞİL

Dev elması alan kişinin kimliği açıklanmazken işlemin hangi kripto para ile yapıldığı da gizemini koruyor. Daha önceden yapılan açıklamada Bitcoin ve Ethereum'un kullanılacağı açıklanmıştı.

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