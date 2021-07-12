12.3 milyon dolarlık elmas kripto parayla satıldı
Müzayede şirketi Sotheby's, 101.38 karatlık elması 12.3 milyon dolar bedelle sattı. Satışın karşılığı ise kripto para olarak ödendi.
Dünyanın önde gelen müzayede şirketlerinden olan Sotheby's, dev elması 12.3 milyon dolara sattı. 101.38 karat büyüklüğü olan elmasın bedeli kripto para olarak ödendi.
Şirketten yapılan açıklamada, bu satışın dijital paraların sektöre entegrasyonu açısından önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.
ALICI BELLİ DEĞİL
Dev elması alan kişinin kimliği açıklanmazken işlemin hangi kripto para ile yapıldığı da gizemini koruyor. Daha önceden yapılan açıklamada Bitcoin ve Ethereum'un kullanılacağı açıklanmıştı.