110 ülkeye teknoloji ihracatı

‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan, yerli ve milli olarak ürettiği makineleriyle dünyadaki pazar ağını genişletiyor. Şirketleri hakkında bilgi veren Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Ermaksan, Opto Elektronik Ar-Ge Merkezi’nin katkılarıyla geliştirdiği ve dünyada sayılı ülkede üretilebilen yarıiletken, elektronik sistemler, lazer rezonatör, FBG sensörler, SLM metodu ile çalışan metal 3D yazıcı gibi teknolojiler sayesinde, ‘yeni üretim devriminde’ gözünü zirveye dikti. Yerli ve milli olarak geliştirdiği ileri teknolojileri dünyanın dört bir yanına ihraç eden Ermaksan, bu alanda dışa bağımlılığı minimuma indirip küresel rekabette ülkemize büyük katma değer sağlarken; akıllı fabrikalar, robotlar, sensörler ve üç boyutlu yazıcılar gibi insanlığın geleceğini belirleyecek dijital devrimdeki teknolojik gelişmelere de liderlik ediyor” dedi.



TEKNOLOJİ HARİTASI

Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi hayata geçirdiklerini belirten Özkayan, “Ermaksan, kendi öz kaynaklarıyla ürettiği teknoloji harikası ürünleri, dünyanın dört bir yanına ‘Türk markası’ gururuyla ihraç ediyor. Bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nden Yeni Zelanda’ya kadar, 110’dan fazla ülkeye ürünleri ulaşan ve başarılarla dolu yarım asrı geride bırakan şirket; halihazırda ürettiği ürünlerin yüzde 85’ini küresel piyasalara, yüzde 15’ini ise yurtiçi piyasasına sunuyor” şeklinde konuştu.

3D EKLEMELİ İMALAT

Ermaksan’ın hayata geçirdiği ve dünyada sayılı ülkede üretilebilen ileri teknolojili 3D eklemeli imalat makinesi; savunma, havacılık, uydu, medikal, dental, kalıpçılık, otomotiv, kuyumculuk, kişiselleştirilmiş üretim gibi birçok sektörde uygulama imkânı sunuyor. Yine şirketin öz kaynaklarıyla ürettiği Türkiye’nin ilk 3D yazıcısı sayesinde Türkiye’nin, dünya teknoloji liginde söz sahibi ülkelerden biri haline geldiği belirtiliyor. Dünya genelinde, makine üretiminin ham maddesi olan ve ambargonun söz konusu olduğu titanyum tozlarını da öz kaynakla üretildiği belirtilirken şirketin ayrıca, titanyumdan sonra nikel alaşım tozları, krom kobalt, paslanmaz çelik tozu gibi diğer metallerin tozlarını da üretmeyi hedeflediği açıklandı. Ermaksan’ın yüksek teknolojiye yatırım çalışmaları kapsamında yakın zamanda devreye aldığı FBG sensörleri de (Fiber Bragg Grating) pek çok alanda kullanım alanına sahip olup, dünyada sayılı firma tarafından üretilebiliyor.



PANDEMİ DURDURMADI

Teknoloji ve Ar-Ge alanında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ahmet Özkayan, “Dünya artık teknoloji geliştirme odaklı bir yola girdi. Buradaki pastadan ülke olarak pay almak için teknolojiye mutlak suretle yatırımları artırmamız gerekiyor. Hayata geçirdiğimiz tüm bu teknolojiler, kuşkusuz ülkemizi dünya teknoloji liginde çok önemli noktalara taşıyacaktır. Ermaksan sayesinde artık Türkiye, yüzde yüz yerli ve milli olarak bu teknolojileri kendi içinde üretebiliyor, dışa bağımlılıktan kurtuluyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ancak teknoloji geliştirme süreklilik isteyen bir süreç olduğu için bizler üretmeye devam ediyoruz. Amacımız, ülkemize en yüksek düzeyde katma değer sağlayabilmek ve milli teknolojilerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırarak, insanlığa değer katmaktır” dedi. Dünyayı etkisi altına alan pandemide de çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Özkayan, “Pandemi döneminde özellikle dijital altyapımızı güçlendirecek çalışmalara imza attık. Bu açıdan, yeni normale en hızlı şekilde uyum sağladığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

1000 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde, 100 bin metrekalik üretim tesisleri bulunan şirket, 1000 kişiyi istihdam ederken, şirketin ABD ve bölge pazarına doğrudan ulaşma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren ERMAKUSA ve Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Ermak Deutschland GmbH isimli lokasyonları da bulunuyor. Ermaksan’ın ayrıca, 6 bin metrekarelik alanda kurulu ve 120 kişinin istihdam edildiği Optoelektronik Ar-Ge Merkezi de bulunuyor. Ermaksan, sektörde Endüstri 4.0’ın öncülerinden biri olmayı hedefliyor.

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