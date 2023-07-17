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11 kent için faizsiz ve hibeli kredi

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#Kredi#Faiz#Piyasa
11 kent için faizsiz ve hibeli kredi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 09:38

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerinde Dönüşüm projesi kapmsaında 11 ilde kendi ev ve iş yerini yapmak isteyenlere hibe ve faizsiz kredi veriyor.

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Depremden etkilenen 11 ilde kendi inşaatını yapmak isteyen afetzedelere destek verilecek. Hem hibe hem de faizsiz kredi imkanı sunulacak. "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 22 noktada açılan yapım ve dönüşüm ofislerinden bilgi alınabileceğini söyledi. Depremzedeler e-Devlet üzerinden projeye başvuru yapılabilecek.

Proje ile konut için 500 bin lira, iş yeri için 250 bin lira hibe verilecek. Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

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KONUTLAR İÇİN 500 İLE 800 BİN LİRA ARASINDA FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

Konutta 800 bin liraya, iş yerlerinde ise 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.

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#Kredi#Faiz#Piyasa

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