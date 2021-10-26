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11 ilaç geri ödeme listesine alındı

#SGK#İlaç Geri Ödeme Listesi#Ekonomianasayfa
11 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, "1'i kanser, 1'i prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde ve 1'i doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Geri ödeme listesine son olarak eklenen 11 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile yurt içi ilaç listesinde 8 bin 362, yurt dışı ilaç listesinde 380 olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 742'ye ulaşacak. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile ayrıca protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalığında, hastaların kısıtlı diyetleri sebebiyle kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler için ödenmekte olan aylık nakdi fiyatlarında da yüzde 25 oranında artış yapıldı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

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Söz konusu ilaçlardan 1'inin kanser ilacı, 1'nin antidepresan ilaç, 3'ünün immünosüpresant ilaç, 3'ünün immunoglobulin, 1'inin prematüre bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç, 1'inin sezaryen sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç ve 1'inin de sindirim sistemi ve metabolizma ilacı olduğu belirtildi.

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#SGK#İlaç Geri Ödeme Listesi#Ekonomianasayfa

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