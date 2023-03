11 banka ABD'li First Republic Bank'ı kurtardı

Haberin Devamı

ABD'deki bankacılık sistemine ilişkin problemler aşılmaya çalışılıyor. Mevduatlar garanti altında olurken bankalara ilişkin tahvil ve hisseleri alanlar mağdur oldu.

Silicon Valley Bank ile başlayan batma serüveni Signature Bank ile devam etti ve bu durum Avrupa'daki bankacılık sistemine de zarar vermeye başladı.

Bu aşamanın ardından Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan 50 milyar İsviçre Frangı almak zorunda kaldı.

ABD'Lİ BANKALAR HAREKETE GEÇTİ

Batması beklenen ancak kurtarma operasyonu ile hayata döndürülmeye çalışılan First Republic Bank yapılan anlaşmalarla hayatta kalmayı başardı.

ABD'de aralarında JP Morgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun olduğu 11 banka First Republic Bank'ı kurtarmak için harekete geçtiler.

30 MİLYAR DOLAR MEVDUAT YATIRILACAK

First Republic Bank'ın kurtarılması için 11 banka toplamda 30 milyar dolar mevduat yatırmayı kabul etti.

JP Morgan, Bank of America, Citi ve Wells Fargo 5'er milyar dolar, Goldman Sachs ve Morgan Stanley 2,5'er milyar dolar, BNY Mellen, PNC Financial, State Street, Truist ve US Bancorp da 1'er milyar dolar mevduat yatıracaklar.

ABD Hazine Bakanlığı "Bir grup büyük bankalın destek gösterisi, bankacılık sisteminin dayanıklılığını kanıtlıyor" açıklamasında bulundu.