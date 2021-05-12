11 aylık kesintisiz yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.6 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 19.9 artış oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.9 arttı.

YÜZDE 0.7 ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta, şubat ayına kıyasla yüzde 0.7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 1.7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.3 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.3 yükseldi. Önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 2.6 arttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Twitter hesabından mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine dair değerlendirmede bulundu. Varank, paylaşımında “Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0.7 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16.6 artış gösterdi” bilgilerine yer verdi. Mart ayı verileriyle beklentileri aşan sanayi üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.6 arttığını belirten Varank, “Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 12.3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk” ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye’de sanayi üretiminin aylık ve yıllık değişimlerinin yanı sıra G-20 ülkelerinde sanayi üretiminin ilk çeyrekte elde ettiği yıllık değişimleri gösteren grafiği de paylaştı. Buna göre Türkiye, verisi açıklanan ülkeler arasında, Çin ve Arjantin’in ardından üçüncü sırada yer aldı. Sanayi üretimi ilk çeyrekte ABD, Almanya, Rusya ve Japonya’da düşüş gösterdi.

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