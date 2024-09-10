11.4 milyar dolarlık olimpiyat

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Anadolu Ajansı’nın uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın raporundan derlediği bilgiye göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın marka değeri 11.4 milyar doları buldu.

Haberde COVID-19 salgınının gölgesinde gerçekleştirilen 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın değeri 8.3 milyar dolar olarak hesaplandığı hatırlatılarak “Böylece Paris Olimpiyatları’nın marka değeri, Tokyo’daki organizasyona göre yüzde 37.3 artış gösterdi” denildi.

Habere göre İngiltere Premier Lig 9.9 milyar dolarlık değere sahip bulunuyor. ABD’nin basketbol ligi NBA’in marka değeri ise 8.9 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Paris Olimpiyatları’ndan daha değerli tek spor organizasyonu Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oldu. Brand Finance’a göre NFL, 24 milyar dolar ile en değerli spor ligi konumunda bulunuyor.

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Paris Olimpiyatları’nın marka değerinde yaklaşık 4.3 milyar dolarlık dilim ulusal olimpiyat komitelerinden; 7.1 milyar dolar ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) geliyor. Yayın hakları ve sponsorluklar marka değerine en fazla katkı sağlayan gelir kaynakları arasında bulunuyor. Bilet gelirleri ise en az gelir üreten alan olarak dikkati çekiyor. Burada düzenleyicilerin temel stratejisi kârdan ziyade erişilebilirlik olarak öne çıkıyor.

Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan resmi açıklamada 9.53 milyon biletle bu alanda rekorun Paris’te kırıldığı da vurgulanmıştı.

Şimdi gözler 2028’de ABD’de düzenlenecek Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nda. Los Angeles’ta ek gelir, sponsorluk ve marka değeri rekorlarının kırılmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.