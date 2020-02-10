103 yıllık giyim markasından 14 şubat sloganı: Sarıl sen de

Asırlık giyim firması Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, "İletişim kampanyamızı şubat ayında sarıl sen de diyerek devam ettiriyoruz. Sevgililer gününü de içinde barındıran Şubat ayı boyunca insanlara; ailelerine, sevdiklerine, arkadaşlarına, kedisine, köpeğine tüm sevdiklerine göster sevgini diyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de hazır giyim ve perakende alanında faaliyet gösteren Çift Geyik Karaca, geçtiğimiz ay başlattığı sosyal duyarlılık hareketini şubat ayında da devam ettireceğini duyurdu. 2020 yılı itibarıyla tüm iletişim kanallarıyla ulaşılan herkese iyi ve güzel şeyleri hatırlatmayı hedefleyen marka, sivil toplum markası kimliğiyle başlattığı harekete devam ediyor.



Kampanya kapsamında hazırlanan reklam çalışmalarında, insanların sevdiklerine sevgisini göstermesi, onlara iyi dileklerde bulunması ve sarılmaları hatırlatıldı. Markanın Türkiye genelindeki tüm mağazalarının vitrin ve iç mekanlarındaki görsellerle de desteklediği kampanyasındaki ana mesajı sarıl sen de olarak belirlendi.



İNSANLARA SELAMLAŞMAYI VE İYİ DİLEKLERDE BULUNMAYI HATIRLATTIK



Kampanyaya ilişkin bilgi veren Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, "Markamızın insanımızla 103 yıllık kuvvetli bir bağı var. Bizler markanın bugünkü emanetçileri olarak bu köklü bağa istinaden, 2020 yılı itibarıyla toplumsal fayda oluşturmayı hedefleyen bir iletişim yolu belirledik. Bu anlamda; geçtiğimiz ocak ayında televizyon kanallarından, radyolara, internet sitelerinden, mağazalarımıza kadar birçok iletişim kanalıyla insanlara selamlaşmayı ve iyi dileklerde bulunmayı hatırlattık. Beklentimizin de ötesinde olumlu bir dönüşle karşılaştık ve son derece mutlu olduk. En güzel giysiniz sizsiniz söylemiyle başlattığımız bu iletişim kampanyamızı şubat ayında ise sarıl sen de diyerek devam ettiriyoruz. Şubat ayı boyunca insanlara, ailelerine, sevdiklerine, arkadaşlarına, kedisine, köpeğine tüm sevdiklerine göster sevgini diyoruz. Mağazalarımız ve reklam mecralarında sürdürdüğümüz iletişime ek olarak sosyal medyada da farkındalık oluşturmak üzerine herkesi, #EnGüzelGiysinizSizsiniz hashtagiyle paylaşımlarda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.