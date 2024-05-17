102 kilometrelik turizm yürüyüşü

Haberin Devamı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini turizme kazandırmak ve Konya’daki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek bunlardan birinin de tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu’nun turizme kazandırılması olduğunu söyledi.

Bozkır’dan başlayıp Hadim ve Taşkent ilçelerinin mahallerinden geçerek Bolay Yaylası’nda sona eren 102 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunda geçtiğimiz aylarda doğaseverlerin güvenliği için keşif, rota kaydı ve yön levhası çalışmalarını tamamladıklarını anımsatan Altay, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen 23 kulüp ve yürüyüş grubu ile 300’e yakın dağcı, tarihi Zengibar Yolu’nda 4 gün süren unutulmaz bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk doğa ve tarih tutkunlarının bölgenin zengin doğası ve tarihi mirasıyla buluşmasını sağladı. Ben tüm doğaseverleri bu eşsiz tarihi yolu keşfetmeye ve Konya’nın zenginliklerini yaşamaya davet ediyorum. Konya turizm potansiyelini artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.