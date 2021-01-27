1000 TL Pandemi yardımı başvuru ve sorgulama sayfası.. E-Devlet'ten T.C kimlik no ile sosyal yardım işlem detayları

Sosyal yardım ödemeleri devam ederken 1000 TL pandemi başvuruları sürüyor. 3. Faz başvuruların devam ettiği sosyal yardımlarda başvuru ve sonuç sorgulama ekranları merakla takip ediliyor. 1000 TL pandemi ödemesi ve başvurularında süreç devam ederken, sosyal yardım detayları internette araştırılan konular arasında. İşte E-Devlet kanalından ulaşılabilen sonuç sorgulama ve başvuru ekranı hakkında merak edilen detaylar

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

Bakan Selçuk: 1 milyon 428 bin kişi SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptığını, 79 milyar 24 milyon liralık borcun yapılandırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, Kovid-19 salgını döneminde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti.

Borç aslı 165 milyar lira olan SGK alacağına yapılandırma imkanı getirdiklerini aktaran Selçuk, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını bildirdi.

Bakan Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin başvurduğunu, 79 milyar 24 milyon liralık borcun yapılandırılacağını açıkladı.

Yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a göre, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırma kapsamında alınmıştı.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Şubat tarihine kadar başvuruda bulunabilecek, ilk taksitlerini 31 Mart tarihine kadar ödeyebilecek.