100 ülkeye hijyen ihracatı

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Oxford Brookes University’de Endüstri Mühendisliği’nde eğitim gören Zafer Kutanoğlu, babasını kaybedince memleketi Diyarbakır’a döndü. Kolay olan orada kalmak ve kurulu düzeni devam ettirmekti ama o zoru seçti. Babasına ait düzenli gelir getiren alışveriş merkezi işini bıraktı ve 21 yaşında tek başına İstanbul’a geldi. 1.5 yıl ayakkabı yan sanayi sektöründe çalıştı. Bu işin Kutanoğlu’na en büyük katkısı ise, ihracatı öğretmesi oldu. Mesaisinin büyük kısmını gümrüklerde geçiren Kutanoğlu artık ihracatta uzmanlaşma yoluna girmişti. Sonrasında girişimcilik süreci başladı... Bugün 100 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin her ilinde zincir marketlerden, köy bakkallarına kadar ürünleri ulaştıran Aksan Kozmetik’in kuruluşunu ve hedeflerini Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu’ndan dinledik.





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İlk şirketini 2003 yılında kurduğunu söyleyen Kutanoğlu, yurtiçinde bulunmayan ıslak mendil kumaşını ithal edip firmalara sattığını anlattı. Yeni gelişen bir alanda hızla büyüdüğünü belirten Kutanoğlu, kritik hamleyi 2008’de yaptığını dile getirdi. Hammadde sattığı firmaların büyük kısmının 2008 krizinde battığını ifade eden Kutanoğlu, “Ben iflas eden müşterilerim arasında 4 firmayı aldım ve Aksan Kozmetik’i kurdum. Boş bir fabrika bulup 7 günde hazır hale getirdim. O gün 40 kişilik ekip ile çıktığım yolda bugün 500 kişiyiz. 2 bin metrekarelik bir tesisle işe başlarken, şimdi Hadımköy’de 30 bin metrekarelik fabrikada üretim yapıyoruz” diye konuştu.





Islak mendil üretimi ile yola çıktıklarını, daha sonra 2015 yılında sıvı ve plastik üretim hattı kurduklarını belirten Zafer Kutanoğlu, pandemiye kadar ihracat odaklı büyüdüklerini ifade etti. Firmanın iç piyasaya yönelmesini o günün şartları zorlamış... Ocak 2020’de, bugün hala bulundukları Hadımköy fabrikasına geçtiklerini ve kapasitelerini 3 kat arttırdıklarını belirten Kutanoğlu, Çin’e ihracat için antibakteriyel ürünler ürettiklerini söyledi. Ancak salgın Türkiye’ye de sıçradı ve gümrükler kapandı. Yeni bir hamle daha tam da bu anda gerekliydi ve Kutanoğlu ‘O zaman iç piyasaya çıkıyoruz’ dedi. 1 ay içinde ekip kurarak zincir market raflarında yer aldıklarını belirten Zafer Kutanoğlu, “Bir araştırma yaptırdık ve bir yıldan kısa sürede marka bilinirliliğinin yüzde 30 seviyesine geldiğini gördük. Biz de bu başarıyı yakaladık öyleyse bırakmayalım dedik” şeklinde konuştu. Türkiye genelindeki tüm zincir ve yerel marketlerde yer alabilmesi amacıyla Koç Holding şirketlerinden Düzey Pazarlama ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirten Zafer Kutanoğlu, “Büyükşehirlerdeki zincir markette de varız, Anadolu’da bir köy bakkalında da. Düzey Pazarlama, 150 bin noktaya ürün dağıtıyor ve bu bize iç piyasada güç katıyor” dedi.

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ALMANYA’YA DEPO, İNGİLTERE VE ABD’YE OFİS

Hem Türkiye’de hem de ihracatta hedeflerini yakaladıklarını belirten Zafer Kutanoğlu, global bir marka olmak istediklerine dikkat çekti. 6 kıtada 100 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Kutanoğlu, “ Yıllık yaklaşık 23 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Şimdi Turquality programına girmek üzereyiz, devlet desteğini de yanımıza alarak hızla büyüyeceğiz. Planımız önce 5 sonra 5, toplam 10 ülkede markalaşmak. Güçlü bir partnerimiz olduğu için Romanya’da şirket kurduk. Almanya’da da büyük bir zincirle anlaştığımız için depo açacağız. İngiltere’de 3 ay sonra ofis ve showroom çalışır hale gelecek. Daha sonra da Panama ve ABD’de ofis ile showroom olacak” dedi. Yurtdışında büyürken üretimi hep Türkiye’de yapacaklarına vurgu yapan Kutanoğlu, “Ülkemize döviz girdisi ve istihdam sağlamak istiyoruz. Bu nedenle yurtdışında sadece satışa yönelik birimler olacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’de ihracatta birim fiyatlarının düşük olduğunu belirten Zafer Kutanoğlu, “Konteyner konteyner ihracat yapıyoruz ama 1 konteyner değeri 40 bin dolar, bu neden 100 bin dolar olmasın. Kilogram birim fiyatı 2.2 dolar civarında, bunu 5 dolar yapabiliriz. Bunun için tek gerekli şey dünya markası olmak, biz de buna odaklanacağız” dedi.

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YILDA 220 MİLYON PAKET ISLAK MENDİL

DeepFresh markasıyla ıslak mendil üretimi yaparak yola çıkan Aksan, ilerleyen yıllarda Comfort Love, Ultra Fresh, Happy Kinder, Savon De Royal, Savon De Luxe ve Bebe Royal gibi markalarla, sıvı sabundan antibakteriyal ürünlere kadar birçok alanda üretim yaparak çeşitlilik sağladı. Fabrika yılda 220 milyon paket ıslak mendil, 60 milyon adet şişe, 120 milyon plastik kapak, 180 milyon şişe sıvı ürün üretiyor. Bunun yanında 35 kimyager biyologdan oluşan AR-GE merkezinin inovatif ürünler için çalıştığını belirten Zafer Kutanoğlu, piyasaya yeni bakım kremleri, maskeler ve temizlik ürünleri sunmak için hazırlık aşamasında olduklarını söyledi.