100 ülkede yemekleri lezzetlendirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’den 2019 yılında 5 milyon 876 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2020 yılının 10 aylık döneminde yapılan ihracat, bir önceki senenin rakamlarını aşarak 6 milyon 79 bin dolara yükseldi. Ocak-Kasım 2020 döneminde Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, ABD, Hollanda, Kamerun, Ekvator Ginesi, Kenya, Tayland, Ukrayna, Norveç, Kuveyt, Yunanistan, Etiyopya, Kostarika, Gabon ve Romanya’nın da arasında olduğu 100 ülkeye 1997 ton ihracat yapıldı. Bu yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen pul biber ihracatında ilk sırayı 583 tonla Almanya aldı.

Bu ülkeyi 451 tonla Suudi Arabistan ve 177 tonla İngiltere izledi. Geçen yıl pul biber ihracatının yapılmadığı Vietnam, Macaristan, Polonya, Kenya, Gabon, Filipinler, Sırbistan, Endonezya, Gambiya, Malezya, Ruanda, Estonya, Küba, Moğolistan, Tanzanya, Kongo ve Şili de 100 ülke arasında yer aldı.