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100 liralık elektrik faturasını 65 liraya düşürmek mümkün

#Elektrik#Doğalgaz#Fatura
100 liralık elektrik faturasını 65 liraya düşürmek mümkün

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Fatih Akgül, bireysel çabalarla enerji israfının yüzde 50 azaltılabileceğini belirtti. Akgül, “Türkiye’de enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edilmekte” diye konuştu.

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Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Fatih Akgül, doğalgazlı ve gazlı ocaklarda verimi yüksek olanların tercih edilmesi ve camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılması gerektiğini belirterek, “Böylelikle kışın ısı kaybını yüzde 40-50, yazın ısı izolasyonunda ise yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkün olacaktır” dedi. Akgül, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezegenin kaynaklarını iyi kullanmanın ve cari açığın nedeni olan enerjide tasarrufun “modern bir fikir” olduğunu söyledi.

Konutlarda her 100 liralık elektrik faturasının 35 lirasını tasarruf etme potansiyeli olduğunu belirten Akgül şöyle konuştu:

POTANSİYEL YÜZDE 25

“Enerji tüketiminde yüzde 25 oranındaki tasarruf potansiyeli, 9 milyon 732 bin ton petrole karşılık gelmektedir. Türkiye’de enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edilmektedir. Tüketiciler açısından konuyu daha dikkate değer kılan ise bu tasarruf potansiyelinin konutlarda yüzde 35’e varmasıdır. Bir diğer ifadeyle, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35’i israf edilmektedir.”

KİMSE FİŞİ ÇEKMİYOR

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Türkiye’de enerji tüketimi konusundaki bilinçsizliğe dikkat çeken Akgül, şunları kaydetti: Türkiye’de hanehalkının elektrikli alet kullanımı alışkanlıkları üzerinde yapılan araştırmalara göre, kadınların yüzde 6.1’i, erkeklerin ise yüzde 7.1’i kullanmadıkları zamanlar elektrikli aletleri hiçbir zaman fişten çekmiyor. Kadınların yüzde 23.2’si, erkeklerin ise yüzde 23.6’sı elektrikli ev aletlerini her zaman gün içinde elektrik tüketim bedelinin düşük olduğu saatlerde kullanmaktadırlar. Kadınların yüzde 41.3’ü, erkeklerin ise yüzde 39.3’ü çamaşır makinesini her zaman tam kapasite doldurduktan sonra çalıştırmakta.”

DOĞALGAZ TÜKETİMİNDE TASARRUF TEDBİRLERİ

* Doğalgazlı ve gazlı ocaklarda verimi yüksek olanlar tercih edilmeli.

* Camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılmalı. Böylelikle kışın ısı kaybını yüzde 40-50, yazın ısı izolasyonunda ise yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkün olacaktır.

* Radyatörlerin üzeri, önü estetik sebeplerle kapatılmamalı, radyatör arkasındaki duvara folyolu levhalar konulmalıdır. Böylece yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu sağlamak mümkündür.

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* Pencere ve kapı izolasyonu yüzde 15 oranında tasarruf sağlamaktadır. Kalın ve pencereyi tamamen kapatan perdeler kullanılmamalı.

* Zaman ayarlı termostat kullanılarak kapı, pencere ve ısıveren aletlerin uzağına monte edilmeli. Konuttan bir günden fazla ayrı kalınması halinde termostat kapatılmalı. Termostat 10-20 dereceye ayarlanmalı.

* Binanın çatı, duvar ve pencere izolasyonunun tam olması halinde çatı yalıtımında yüzde 20, dış duvar yalıtımında yüzde 15, pencere kapı yalıtımında yüzde 15, sızdırmazlık önlemleriyle yüzde 10 oranında enerji tasarrufu sağlanır.

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#Elektrik#Doğalgaz#Fatura

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