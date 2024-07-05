100 bin küçük işletmeyi e-ticaretle buluşturacak

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Hepsiburada’nın KOBİ’ler için uçtan uca dijitalleşme desteği sağlayarak yerli üreticilerin ve KOBİ’lerin ürünlerini Türkiye ve dünya ile buluşturduğunu vurgulayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “Hepsiburada İş Ortağım portalındaki dönüşüm sayesinde, e-ticarete başlamak isteyen bir işletmenin 3 saat içerisinde ilk satışını yapabilmesine olanak sağlayacağız. Bu sayede önümüzdeki bir yıl içinde 100 bin işletmeyi e-ticarete taşımayı hedefliyoruz” dedi.

İSTİHDAMA 5 MİLYON KATKI

Bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ticaretle tanıştırdıklarını ve 5 milyon kişinin istihdamına katkı sağladıklarını belirten Ender Özgün, “KOBİ’lerin e-ticarete giriş bariyerlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Anahtar teslimi çözümlerle Türkiye’nin KOBİ’lerini e-ticaretle tanıştırıyor, onları büyütüyor ve isterlerse e-ihracatla yurtdışına taşıyoruz” diye konuştu.

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Hepsiburada’nın ilk çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine oranla sipariş adedinde yüzde 22, toplam satış hacminde ise yüzde 138 büyüdüğünü söyleyen Ticari Grup Başkanı Özgün, satışların yüzde 68’inin pazaryerinden geldiğini ifade etti.