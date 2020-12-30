100 bin kişinin hayatına dokundu

Erkan, “Biz sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak ve toplumsal fırsat eşitliğine destek olarak refahı arttırmak için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanan bir teknoloji şirketiyiz. Bu zorlu dönemde de devam ettiğimiz projelerimizle gördük ki; teknoloji hepimizi ortak bir noktada buluşturmaya, geleceğe pencere açmaya ve umut vermeye devam ediyor” diye konuştu.

Zeka Gücü projesi ile yeni açılan sınıflar ve pandemi sebebiyle uzaktan devam eden eğitimlerle birlikte bu yıl 30 binden fazla öğrenciye ulaşıldığını aktaran Erkan, “Turkcell, 2020 yılında Engel Tanımayanlar çatısı altındaki Engelsiz Eğitim Programı, Engelsiz Spor, İçimdeki Hazine, Hayal Ortağım, Engelsiz Akademi ve Turkcell Diyalog Müzesi ile 100 binden fazla yaşamda yeni pencereler açtı” dedi.