100 bin hektarlık toplulaştırma atağı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, parçalı arazi yapısının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü arazi toplulaştırma faaliyetleri kapsamında, gelecek yıl 100 bin hektar alanda çalışma başlatmayı ve 750 bin hektar alanda tescil işlemlerini tamamlamayı hedefliyor. Anadolu Ajansı’nın, ‘2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yaptığı derlemeye göre, 2020 itibarıyla 23.1 milyon hektar tarım arazisinin 15.6 milyon hektarı ekilen, 3.2 milyon hektarı nadasa bırakılan, 779 bin hektarı sebze yetiştirilen ve 3.6 milyon hektarı meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık için ayrılan alanlardan oluşuyor.

ÖNCELİKLİ POLİTİKALAR

Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik arazi kullanım planlarının tamamlanması, Toprak Veri Tabanı’nın oluşturulması, erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi ve toprak yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi öncelikli politika alanları arasında yer alıyor. Tarım amaçlı arazi ediniminin kolaylaştırılması, tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların giderilmesi, tarımsal üretimde kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması ve işletme ölçeklerinin artırılmasına yönelik kurumsal ve hukuki düzenleme çalışmaları da devam ediyor.

Parçalı arazi yapısı tarım sektörünün en önemli sorunlarından biri olarak göze çarpıyor. Küçük tarım parsellerinin uygun ölçeğe getirilmesi amacıyla hız verilen arazi toplulaştırma çalışmalarında tescil işlemleri gerçekleştirilerek toplulaştırması tamamlanan alanın bu yılın sonunda 6 milyon hektara ulaştırılması öngörülüyor. 2022’de ise 100 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 750 bin hektar alanda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulamaya açılan toplam sulama alanı 2020 yılında tamamlanan 46 bin hektar saha ile 3.46 milyon hektara ulaştı. Bu çerçevede 73 sulama tesisi inşaatı tamamlanarak sulamaya açıldı ve toplam sulama tesisi sayısı 2 bin 983’e çıktı. DSİ tarafından kamu sulama yatırımları çerçevesinde gelecek yıl öncelikle 82 bin 320 hektar alan sulamaya açılacak. 12 bin 665 hektar alanda ise mevcut açık kanal sulama şebekelerinin kapalı borulu sisteme dönüştürülmesi çalışmaları tamamlanacak.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

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Öte yanda Tarım ve Orman Bakanlığı’nca başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında, Ankara’daki gıda işletmelerinin denetimi sürdürülüyor. Türkiye genelinde uygulamaya konulan gıda denetim seferberliğinde 720 bin işletmenin denetlenmesi için 7 bin 300 gıda denetim personeli görev yapıyor. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece’nin katılımıyla, Ankara’da bir alışveriş merkezinin yemek katındaki bütün lokanta, kafe ve pastane hizmeti veren işletmeler denetlendi. Pastacılık faaliyeti gösteren bir firma hem sağlık açısından zararlı bir tavayı yemek pişirmekte kullandıkları hem soğuk zincirde eksi 18 derecede muhafaza edilmesi gereken ürünlerin uygun şartlarda saklanmaması hem de söz konusu ürünlerin üzerinde son kullanma tarihi ve isim bilgilerinin yer almaması sebebiyle 6 bin 77 liralık idari para cezasına çarptırıldı. Işıkgece, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Her tüketicinin kendisi denetim noktasında sektörde bir polistir. Bizim ulaşamadığımız veya geciktiğimiz yerlerde ALO 174 hattı üzerinden bizi bilgilendirsinler.”