Türkiye genelinde marka olma yolunda hedeflerine adım adım yaklaştıklarını söyleyen İTOB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, yeni yatırımlarla bölgedeki çalışan sayısını 15 bine, dış ticaret hacmini ise 1.25 milyar dolara çıkarttıklarını ve ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle gerek istihdam gerek üretim anlamında düşüş yaşamadıklarını belirten Acar, üyelerinin talep ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek, olumlu geri dönüşler alınmasına katkı sağladıklarını belirtti. Acar, gerekli önlemleri alarak hafta sonları dahil hiç durmadan çalışmalara devam ettiklerine vurgu yaptı.

İHRACAT ARTTI

Onur Acar Mühendislik firmasının da sahibi olan Acar, firmasının da ihracat kapasitesinin arttığını belirterek şunları söyledi: “COVID’e rağmen özellikle Almanya ve Hollanda’ya her hafta ürün göndermeye devam ediyoruz.. İhracatımızı yüzde 15 artırdık, yeni yılda hedefimiz hem iç piyasada hem de dış piyasada yüzde 21 artış sağlamak. İTOB bünyesinde de yurtdışı faaliyetlerini ve kapasitesini arttıran üyelerimiz, bu yıl pandemiye rağmen yeni yatırımlar bakımından son 2 yılın üzerine çıkan bir başarı ortaya koydu.”

YOĞUN İLGİ VAR

Pandemi döneminde de çarkların durmaması adına önemli kararlar alarak uyguladıklarını belirten Acar, “Haziran ayından sonraki süreçte de toparlanma ve İTOB projelerini uygulama hızla devam etti. Diğer yandan yatırımcılarımızın bölgemize yoğun bir ilgisi var. İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni üyelerimiz bakımından bu sene son 10 yılın yatırım rekorunu kırdık. Yine teşvikli yatırımlarda iyi düzeyde seyrediyor. Piyasalarda normalleşmeyle ve dengelerin tekrar sağlanmasıyla işlerin daha iyi gitmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2021 yılından çok daha umutluyuz” dedi. Türkiye’nin ve İzmir’in bütün pazarlara yakın olması sebebiyle lojistik açıdan çok büyük bir avantaja sahip olduğuna işaret eden Acar, “Bu tip krizler yarın tekrar olmayacak diye bir şey yok, önemli olan ders çıkarmak. Biz hem dünyanın hem de ticaretin merkezindeyiz, her yere 3-4 saatlik uçak mesafesiyle ulaşabilir konumdayız . İleri dönemde gerçekleştirilebilecek proje ve fikirlere belki daha farklı açılardan bakma fırsatı yaratarak yeni üretim ve yatırım kanallarına ulaşma fırsatı kazandırır” dedi.

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