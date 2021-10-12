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10 yıl daha altın çıkaracak

#Altın#Anagold#ÇED
10 yıl daha altın çıkaracak

Anagold'un, Türkiye’nin en büyük ikinci altın madeni olan Erzincan İliç’in Çöpler köyünde ikinci kez kapasite artışı için yaptığı ÇED başvurusu onaylandı. Böylece firma, en az 10 yıl daha Çöpler’den altın, bakır, gümüş çıkaracak.

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ABD’li Alacer Gold ile Çalık Holding’in Lidya Madencilik ortaklığıyla Çöpler ve Sabırlı köyleri civarında hem arama yapıp hem de altın, gümüş ve bakır çıkaran Anagold’un ikinci kapasite artışı ve flatasyon tesisi için yaptığı başvuruya 7 Ekim’de ‘ÇED olumlu’ raporu verildi. 2014 yılında birinci kapasite artışı için ÇED başvurusu yapan firmanın, yeni başvurusunda ikinci kapasite artışı için 204 milyon dolarlık ilave yatırım yapılacağı belirtildi. Yatırım bedelinin tamamının özkaynaklardan sağlanacağı bilgisi verildi. Bin 746 hektar büyüklüğündeki proje alanının yüzde 45’inin orman, yüzde 43’ünün Hazine, yüzde 5’inin mera ve yüzde 5’inin de tarım arazisi olduğu açıklanan dosyada, İliç’te armut, vişne ile 130 ton doğal bal üretimi yapıldığı kaydedildi.

5.6 MİLYON ONS DAHA

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Raporda, MTA’nın sahada 71 milyon 600 bin ton altın rezervi bulunduğu, bu rezervin metal altın içeriğinin ise yaklaşık 100 ton olduğu tahminine yer verildi. Uşak’taki Kışladağ’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci altın rezervine sahip Çöpler’e ilişkin Lidya Madencilik web sitesinde ise “Çöpler, önümüzdeki birkaç on yılda üretilmesi planlanan 5 Moz’dan fazla altın kaynağının üzerinde bulunmaktadır. Ortaklar bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmış, Türk madenciliğinde ve Türkiye’nin doğusunda yapılan en büyük yatırımlardan birini gerçekleştirmiştir” denildi. Anagold’un yüzde 80 Alacer Gold, yüzde 20 hissesi ise Çalık’a ait Lidya Madencilik’e ait.

ÇED dosyasında proje alanında bitkisel toprağın sıyrılarak depolanacağı ve üzeri bitkilendirilerek saklanacağı belirtildi. Proje alanında bulunan, Çöpler Köyü Kilisesi taşınmaz kültür varlığı olması nedeniyle, koruma alanıyla birlikte kapsam dışına çıkarıldığı bilgisi verildi. Maden sahasında 325 farklı bitki türü tespit edilirken, bunların 54’ünün endemik olduğu belirtilen raporda, iki kelebek türünün de tehlike altında ve tehlikeye yakın türlerden olduğu kaydedildi. Sahada 19 memeli türü belirlendiği, bunlardan dağ keçisinin uluslararası kriterlere göre ‘zarar görebilir’; diğer 18 türün ise ‘düşük risk’ kategorisinde olduğu bilgisi verilen raporda, sahanın 16.5 milyon metrekaresinin orman sahası olduğu ve kesilecek ağaç sayısını Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirleyeceği bilgisi yer aldı.

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#Altın#Anagold#ÇED