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10 yaş altı BES’i sevdi

#BES#18 Taş Altı#Bireysel Emeklilik
10 yaş altı BES’i sevdi

18 yaş altının bireysel emeklilik sistemine girmesinin yolu açılınca, beş ay gibi kısa sürede 79 bin çocuk ebeveynleri tarafından sisteme dahil edildi. En çok 2 yaş grubundaki çocukların giriş yaptığı görülürken, 5 binin üzerinde de yeni doğan BES aracılığı ile tasarrufa başladı.

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GENÇLER, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) doping oldu. Mayıs ayında, 18 yaş altının BES’e girmesine imkân tanıyan düzenlemenin yapılması ile 5 ay gibi sürede 79 bin genç sisteme katıldı. Mayıs ayına kadar aylık 6 milyonlarda seyreden BES katılımcı sayısı 18 yaş altına yönelik düzenleme ile birlikte 6 milyon 900 binlerin üzerine çıktı.

Son verilere göre de gönüllü BES sisteminde katılımcı sayısı 6 milyon 987 bini geçti. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik katılım sisteminde ise çalışan katılımcı sayısı 6 milyon 107 bini geçti. Böylece BES’te toplam katılımcı sayısı 13 milyonun üzerine çıktı. BES’te fon toplamı devlet katkısı da dahil 193 milyar liraya yaklaştı.

18 YAŞ ALTI BES

18 yaş altının sisteme girmesi ile BES’te ciddi ivme yakalandı. Bu süreçte en ilginç gelişme ise özellikle 10 yaş altının BES’e ilgi duyması oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM), verilerine göre, 18 yaş altında sisteme giren toplam 79 bin gencin, 55 bin 209’unu 10 yaş altı çocuklar oluşturdu. 10 yaş altında en çok katılımcının olduğu yaş gurubu ise 5 bin 415 çocuk ile 2 yaş oldu. Bunu da 5 bin 328 katılımcı ile 4 yaş grubu çocuklar takip etti. 3 yaş grubunda ise 5 bin 297 çocuk sisteme giriş yaptı. Buna göre 2-3-4 yaş grubundaki çocuklar BES’te ağırlığı oluşturdu.

Bir başka ilginç gelişme ise yeni doğanların da BES’e girişi oldu. 5 ayda yeni doğan 5 bin 125 çocuk aileleri tarafından sisteme dahil edildi. Yine bu süreçte 11-17 yaş arasında 23 bin 686 genç BES’e giriş yaptı.

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BES’e giren 18 yaş altı gençlerin 5 aylık dönemde fon toplamı ise 74.6 milyon TL’yi geçti. Devlet de sisteme giren gençlere yüzde 25 devlet katkısı aracılığı ile 7.9 milyon TL katkı yaptı.

10 yaş altı BES’i sevdi

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#BES#18 Taş Altı#Bireysel Emeklilik

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