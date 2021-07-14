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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 06:45 | Son Güncelleme:

10 ve 200 liralar yeni imzayla tedavüle giriyor

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10 ve 200 liralar yeni imzayla tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası imzalar dışında herhangi bir değişiklik olmayacak 10 ve 200 lirayı piyasaya sürecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. Tertip 200 lira ve 10 lira banknotların tedavüle çıkarılacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu V. tertip 200 lira ve 10 lira banknotlar, 16 Temmuz'dan itibaren tedavüle verilecek.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. III. ve IV. tertip 200 lira ve 10 lira banknotlara kıyasla, V. tertip 200 lira ve 10 lira banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 lira, 50 lira, 20 lira ve 5 lira banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

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