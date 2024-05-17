10 Togg sahibinden 8’i canlı TV izliyor

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Kullanıcılar, D-Smart GO platformu üzerinden 100’den fazla TV kanalına canlı olarak ulaşabilirken, seyahat sırasında yolcu ekranı açık kalırken sürücünün dikkatini dağıtmaması için ana ekran kapanıyor. Öte yandan, Togg T10X sahipleri, platformu 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyor. D-Smart GO’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Filmden diziye, haberden spora, çocuktan belgesele 100’ü aşkın ulusal ve D-Smart GO’ya özel kanalla hizmet veren platformda yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. Bu şekilde izleyiciler hiçbir içeriği kaçırmıyor veya istedikleri sahneyi tekrar izleyebiliyor. Togg T10X’te sürücüler, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebiliyor. Yolculuk sırasında sürücünün dikkatini dağıtmaması için ana ekran kapanıyor. Ancak araç içinde bulunan sürücü dışındaki kişiler, yolcu ekranı üzerinden D-Smart GO’nun keyfini yaşamaya devam ediyor.”

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‘SEÇ İZLE’ SEÇENEĞİ YOLDA



D-Smart GO; arşivinde bulunan film, dizi, belgesel, çocuk, yaşam içeriklerinin yer aldığı ve her gün yenilenen “Seç İzle” seçeneğini Togg T10X için test etmeye başladı. 2025 ile birlikte “Seç İzle” seçeneği, Togg kullanıcılarının hizmetine sunulacak.