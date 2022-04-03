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10 TL’lik Kazı Kazan kuponu ile 500 bin TL kazandı

#Çanakkale#Bayramiç#Kazı Kazan
10 TL’lik Kazı Kazan kuponu ile 500 bin TL kazandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bayiden 10 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan Gürkan Düz (38), 500 bin TL ikramiye kazandı.

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Bayramiç ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan Ceyhan Güneri'ye ait bayiden 10 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan kafe sahibi Gürkan Düz, 500 bin TL ikramiye kazandı. Gürkan Düz, iş yeri komşusu olan bayi Ceyhan Güneri ile ilk başta ne kadar kazandığını anlayamadıklarını, zaman geçtikçe olayın bilincine vardığını söyledi. İlçede kafe işleten fakat kır düğünü salonu açtığını da belirten Gürkan Düz, “Kır düğün salonunun onarımını yapmak için bekliyordum. Bir miktar paraya ihtiyacım vardı. Şimdi onarımını yaptıracağım. Evlenen çiftlere ekonomik fiyatlarla hizmet sunacağım” dedi.

10 TL’lik Kazı Kazan kuponu ile 500 bin TL kazandı

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#Çanakkale#Bayramiç#Kazı Kazan

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