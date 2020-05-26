10 otomobili olan sosyal yardıma başvurdu

İstanbul'da özellikle risk grubundakilerin 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular, 22 Marttan bu yana 39 ilçedeki Vefa Sosyal Destek Grubu iletişim merkezlerine yönlendiriliyor. Bunlar arasındaki Avcılar Kaymakamlığının koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubunda da Sosyal Yardımlaşma ve Daanışma Vakfı’ın yanı sıra Müftülük, Milli Eğitim, Emniyet Müdürlüğünden görevliler çağrıları yanıtlıyor. Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, ilçedeki 10 mahallede ayrıca 2'şer personel ve 1'er araç ile hizmet verdiklerini, son 1 ayda 48 ilaç, 256 gıda kolisi ve 1850 alışveriş isteğini karşıladıklarını, çağrıları günün her saatinde karşıladıklarını söyledi.



ŞAŞIRTAN BAŞVURULAR



Vakıf Müdürü Bilal Yıldız, başvurular arasında en çok varlıklı kişilerden gelen yardım isteklerinin kendilerini üzdüğünü ve gereksiz meşgul edildiklerini belirterek, şöyle dedi:



Maalesef başvuranlar arasında en düşüğü 2016 model olan 10 arabası bulunandan, asma katlı dükkanları, dubleks daireleri, yazlıkları olana kadar bazı kişiler var. Hatta aynı aileden 4 ayrı başvuru yapanlar da bulunuyor. Bunlar, Başvurularımız ne oldu? diye sorabiliyor, sistemi kilitliyorlar. Bunlara cevap vermeye utanıyoruz. Ciddi suistimal girişimindeler. Bazıları birileri süreci kilitlemeye çalışsa da bunlara en iyi biçimde cevap veriyoruz. Sistemi kilitlemelerine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar.



Avcılardaki Vefa Hattında çalışanlar arasında Tahtakale Mahallesi Hicret Camii İmamı Ramazan Akyıldız, Cihangir Mahallesindeki İGS Süleyman Çelebi Camii Görevlisi Sezgin Soysal, bir ortaokulun müdür yardımcısı, Emniyet bekçisi de bulunuyor.



KAPIYA TESLİM



Bu arada, Avcılardaki Vefa Grubuna gelen çağrılardan biri olan Mustafakemal Paşa Mahallesinde oturan koronavirüs karantinasında bulunan bir ailenin isteği gıda kolisi, ekmek ve su görevliler tarafından evlerine götürülerek teslim edilirken ayrıca bayram çikolatası da verildi. Aile üyeleri, yapılan yardıma teşekkür etti.