10 milyar dolarlık 'çadır'

Haberin Devamı

DÜNYA gayrimenkul sektörünü buluşturan MIPIM fuarı dün kapılarını açtı. Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen fuar 15-18 Mart tarihlerinde binlerce profesyoneli ağırlayacak. Türkiye ise bu yıl fuara yenilenen İstanbul Çadırı ile katıldı. Geçmiş yıllara göre daha görünür bir noktada konumlanan çadır ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı. Proje maketleri yerine ‘dijital tanıtım’ hamlesiyle öne çıkan İstanbul Çadırı, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) öncülüğünde kuruldu.

YATIRIMCIYA KATALOG

Bu yıl fuara özel bir projeler kataloğu hazırladıklarını belirten GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, böylece Airport City’den Galataport’a, İstanbul Finans Merkezi’nden Fenerbahçe Kalamış Marina’ya, kentsel dönüşüm projelerinden markalı konut projelerine kadar birçok yatırımın sergilendiğini söyledi. Katalogda yer alan 30 projelerin arsa ve inşaat olmak üzere toplam yatırım değerinin 10 milyar doları bulduğunu belirten Kalyoncu, “Bu gayrimenkul yatırımlarının uluslararası işbirliklerine önayak olmak için buradayız. Projeler kataloğunda yer alan yatırımları dijital ekranda da detaylarıyla anlatıyoruz” dedi.

Kalyoncu, bu yıl fuara iyi hazırlık yaptıklarını, özel raporlar hazırladıklarını söyledi. Türkiye’deki yatırım fırsatlarının detaylı olarak anlatıldığını belirten Kalyoncu, “Fuara gelmeden 14 bin yatırımcıya rapor gönderilerek, Türkiye’nin gayrimenkul alanındaki mevcut ve potansiyel sistemine ilişkin tarafsız bakış açısı sunuldu” dedi. Kalyoncu, gelecek yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odaları gibi ‘İstanbul’un liderlerinden’ de katkı beklediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Geçmişte Türkler MIPIM’i tanıtım ve iş bağlantıları kurma platformundan çok, sıcak satış platformu olarak gördü. Onlarca firma gelip stant açsa da hedeflenen yakalanamadı. MIPIM’in bir satış değil, tanıtım ve işbirliği geliştirme platformu olduğunu belirten Kalyoncu, “Hava bulutlu da olsa köşe tutmak, koltuktan kalkmamak önemli. Hedefimiz gelecek yıllarda fuara daha geniş katılım göstermek” dedi.

Haberin Devamı

KALAMIŞ MARİNA ABD RADARINDA

ULUSLARASI yatırımcıların Türkiye özelinde artık konut, AVM projeleri yerine lojistik ve turizm yatırımlarına ilgi gösterdiğini belirten Mehmet Kalyoncu, “Proje kataloğunu gönderdiğimiz yatırımcılar arasında olan Amerikalı bir marina yatırımcısı Kalamış Marina ile ilgilendiğini iletti. Bakanların da katıldığı yatırımcı kahvaltısında talepleri daha net göreceğiz” ifadelerini kullandı.

BAKANLAR YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

KENTSEL Dönüşümü Yönlendirmek temalı MIPIM 2022 fuarını bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ziyaret edecek, uluslararası yatırımcılarla kahvaltıda buluşacak.

Haberin Devamı

100 yatırımcı için planlama yapılırken sayısının 140’a çıktığını belirten Kalyoncu, “İlgi oldukça yüksek. Örneğin Hollanda’nın en zengin üç ailesinden birinin üçüncü nesil temsilcisi de bu kahvaltıya katılıyor” şeklinde konuştu.

SIRADA BODRUM, İZMİR VE ANTALYA VAR

MIPIM 2022’nin kendilerini motive ettiğini anlatan Kalyoncu, yeni fuar hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Kalyoncu “Dubai’deki CityScape ile Almanya’daki Expo Real fuarlarına da kapsamlı bir katılım için şimdiden hazırlıklara başlıyoruz” dedi. Turizm yatırımlarına olan ilginin yüksekliğini belirten Kalyoncu, “Ege ve Akdeniz kıyılarında Bodrum, İzmir, Çeşme, Antalya gibi markalarımızı da içeren bir ‘Turkish Riviera’ çadırı düşüncemiz de var. Ayrı bir çadır olarak ya da İstanbul Çadırı’nın büyüterek içinde yer verip tanıtabiliriz. Artık, ülkeler yerine şehirlerin markalaştığı ve yatırım çektiği bir dönemdeyiz” dedi.