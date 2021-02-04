10 maddede dolar neden geriliyor

Döviz kurları ekonomik hayatımızın hemen her evresinde var. Yükselirse dert, düşer ise bir başka dert. Eski sanayicilerin “döviz kurları tansiyon gibi olmalı, yüksek olması da düşük olması da iyi değil” sözü aslında önemli bir ölçü gibi. Geçtiğimiz yıl 6 Kasım’da dolar TL kuru 8.58 seviyesine kadar yükselmişti. Son dönemde döviz kurlarında satıcılı seyir devam ederken TL değer kazanıyor. Bu süreç geçtiğimiz yılın kasım ayının ilk günlerinde ekonomi yönetimindeki değişiklik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilen ekonomide gerekenin yapılacağı mesajlarıyla başladı. TCMB söylediklerini yaptı. Ardı ardına faiz artırımlarıyla politika faizi 14 seviyelerinde seyreden enflasyonun üzerinde bir oran ile yüzde 17 seviyesinde yükseltti. Bu durumla TL yatırımcısına reel getiri sağlandı. Daha önceki süreçte enflasyon oranının altında eksi faiz söz konusuydu.

TL’nin cazibesi arttırılarak yatırımcıların TL’ye yatırım yapması için zemin oluşturuldu. 28 Ocak’ta yeni yılın ilk “Enflasyon Raporu” sunumunda TCMB Başkanı Ağbal, enflasyon tahminlerini aşağıya çekti ve 2023 yılı için yüzde 5 hedefe ulaşana kadar sıkı para politikası mesajı verdi. Parasal sıkılaştırma ile döviz kurları ve talebin baskı altına alınarak enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor. Sonraki aşamada enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak faizin tekrar aşağıya çekilmesi amaçlanıyor. Para politikasında atılan son adımlar enflasyona öncelik verildiğini gösteriyor.

SÖZLÜ YÖNLENDİRME

TCMB’nin son toplantısında faiz artırımına gitmemesine rağmen yaptığı “sözlü yönlendirme” kabul gördü ve döviz kurlarında düşüş yeniden ivme kazandı. Bu durum güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda sinyal olarak görülebilir. Enflasyon konusunda verilen tahminler gerçeklik kazanırsa TL’nin sağlayacağı reel faiz daha da yükselecek. Son dönemdeki gelişmeler iç ve dış finans çevrelerinden olumlu tepkiler aldı.

Döviz kurlarının seyrinde, Türkiye’ye ilgi gösteren portföy yatırımları (sıcak para) ve bankalardaki döviz mevduatının seyri ile TCMB politikalarının devamlılığı ve küresel piyasalarda devam eden olumlu havanın korunması gibi etkenler belirleyici olacak.

DÖVİZ KURLARINI AŞAĞIYA İTEN GELİŞMELER

1- Merkez Bankası’nın faiz artırımı ve parasal sıkılaştırma politikası.

2- Parasal sıkılaştırma politikalarının enflasyon yüzde 5 hedefine ulaşana kadar süreceğine dair Merkez Bankası’ından gelen kararlılık mesajları. (şahin duruş)



3- TCMB’nin araç bağımsızlığı ile güven ve kredibilitesinin artmaya devam etmesi.



4- Türkiye’ye portföy yatırımları (sıcak para) girişleri.



5- Ekonomide atılan adımların Türkiye’nin risk primini (CDS) düşürmesi.



6- Küresel piyasalardaki iyimserliğin iç piyasalar yansımaları.



7- Dış piyasalardaki düşük faiz ve bol likidite ortamı ve bu durumun uzun süre devam edeceği yönündeki beklentiler.



8- ABD başta olmak üzere yeni teşvik ve mali yardım paket hazırlıkları.



9- Yabancı yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarından TCMB’nin hamlelerine destek gelmesi.



10- Son yıllarda ciddi prim sağlayan döviz kurlarında görülen kâr satışları.

DÜŞÜŞÜ NELER SINIRLAR?

- Buna karşılık döviz kurlarındaki düşüşü sınırlayabilecek gelişmeler bir bakıma bardağın boş tarafında neler var diye baktığımızda öne çıkan konu başlıkları.

- Bankalardaki yabancı para döviz mevduatlarının artmaya devam ediyor olması (iç talep)



- Ekonomideki toparlanma ile birlikte cari açığın yükselmesi



- Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv biriktirme zorunluluğu nedeniyle iç piyasalarda döviz alımı yapması olasılığı



- Türkiye’nin dış borç ödemeleri.

DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Dolar/TL kurunda düşüş trendi devam ediyor. İlk önemli destek ve tutunma noktaları 7.10-7.00 bandında bulunuyor. Bu seviyelerde sert düşüşe bağlı tepki alımları görülebilir. 7.00 seviyesinin altında kalınması durumunda ise düşüşün devamıyla birlikte sonraki destek seviyeleri 6.80-67.0 ve 6.50 olarak görülüyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 7.30-7.35 satışla karşılaşması muhtemel ilk direnç noktaları. Tepki çıkışının devamı için bu seviyelerin geçilmesi gerekecek. Bu durumda sonraki dirençler 7.44 ve 7.55 seviyelerinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 7.55 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Düşüş trendi ve satış baskısı korunmakla birlikte destek noktalarında tepki alım denemeleri görülebilir.