10 kuruluş güvenli üretim belgesi aldı

Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na telekonferans yöntemiyle katılan Varank, Türk Standartları Enstitüsü’nün üretim tesislerinde alınması gereken önlemler için bir kılavuz hazırladığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Tedbirleri yerine getiren firmalara, COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi veriyoruz. 3 haftada 118 sanayi kuruluşundan başvuru aldık.

KOSTER FİLOSU YENİLENİYOR

10 kuruluşun denetimleri tamamlandı ve belge almaya hak kazandı. Güvenli üretimde ilk belgeler, Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya’daki işletmelere verildi. Belgeyi alan firmalar, TSE logosunu ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanabilecek. Böylece müşterilerine, üretimlerinin kalitesini uzun uzun anlatmalarına gerek kalmayacak. Tek bir logoyla, piyasada kendilerine duyulan güveni tazelemiş olacaklar. Deniz Ticaret Odası üyeleri de bu sürecin bir parçası olmalı.”

Koster filosuna yönelik devam eden yenileme çalışmalarına da değinen Varank, filoyu güçlendirmek için KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönetmeliğinde değişiklik yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Projenin ilk yılında 10 kosteri desteklemeyi ve programın nasıl çalışacağını görmeyi planlıyoruz. 5 yıl süresince her bir gemi için yıllık azami 3 milyon lira kredi finansman desteği vereceğiz. Koster yapımı için aldığınız krediye, KGF kefaleti sağlanması için KOSGEB yine devreye girecek. Gemilerin Türkiye tersanelerinde inşa edilmesini şart koşacağız. Bu gemilerin 3 bin ila 12 bin detveyt ton aralığında olmasını bekliyoruz. Destekten yararlanmak isteyen üyelerinizin, kosterin tonajı, muhtemel maliyeti, özkaynak miktarı, kredi ihtiyacı ve talep edilen kredi finans desteği tutarını KOSGEB’e iletmesi gerekiyor. En fazla özkaynak koyan ve en az kredi faiz desteği talep eden ilk 10 koster projesini destekleyip, deniz ticaret filomuzun güçlendirilmesi projesine başlayacağız.”