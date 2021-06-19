MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri10 kişi hayatını kaybetti! 30 farklı soruşturma açıldı...
GeriEkonomi 10 kişi hayatını kaybetti! 30 farklı soruşturma açıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 19.06.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

10 kişi hayatını kaybetti! 30 farklı soruşturma açıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
10 kişi hayatını kaybetti! 30 farklı soruşturma açıldı...

ABD'de denetim kurumu, 2016'dan beri yaşanan 30 Tesla kazasına soruşturma başlattı. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Elon Musk'ın CEO'luğunu yürüttüğü Tesla'nın başı dertte... ABD denetim kurumları, 2016'dan bu yana, 10 ölüm içeren 30 Tesla kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), özel kaza araştırma programları tarafından incelemeye alınan kazalarla ilgili ayrıntıları sunan bir liste yayınladı.

Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

2016'dan bu yana otomatik pilot sisteminin kullanıldığı şüphesi olan 30 Tesla kazasıyla ilgili daha önceden resmi rakamlar paylaşılmamıştı.

30 KAZADAN 3'ÜNÜN SEBEBİ BELLİ OLDU

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 30 şüpheli kazadan 3'ün otomatik pilotun devrede olmadığı sonucuna vardı. NHTSA, daha önce Tesla kazalarına ilişkin 28 özel kaza soruşturması açtığını ve 24'ü beklemede olduğunu söyledi.

Elon Musk: 2 kişinin öldüğü Tesla kazasında otopilot devrede değildi
Elon Musk: 2 kişinin öldüğü Tesla kazasında 'otopilot devrede değildi'

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi