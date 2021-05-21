10 bin kişi ev borcunu kapattı

Kampanyadan şimdiye kadar 9 bin 604 kişi yararlandı. Kampanya katılan vatandaşların 8 bin 756’sı bütün borçlarını kapatarak, tapularını almaya hak kazandı. Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor.

Bu vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabiliyor. Bu kapsamda borcunun tamamını kapatamayan 848 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 20 indirimden yararlandı. Ayrıca bugüne kadar kampanyadan yararlananların yüzde 95’inin borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarrufları ile kapattığı da belirtildi.

SON BAŞVURU 28 MAYIS

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 28 Mayıs 2021 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabiliyor.

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