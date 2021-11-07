10 ayda 248 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı

Haberin Devamı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yaptığı açıklamada, ekim ayında 40 milyon 496 bin dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldığını kaydetti. Yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirilen 247 milyon 930 bin dolarlık ihracatta ilk sırada 104 bin dolarla Antep fıstığının yer aldığını belirten Çıkmaz, şöyle devam etti:

"İkinci sırada 92 milyon 437 bin dolarla kuru kayısı, üçüncü sırada 20 milyon 203 bin dolarla diğer meyve çeşitleri yer aldı. Bu süreçte bölgemizden 13 milyon 905 bin dolarlık kuru incir, 5 milyon 125 bin dolarlık kayısı ve zerdali çekirdeği, 3 milyon 598 bin dolarlık çeşitli kavrulmuş meyveler, 3,5 milyon dolarlık çeşitli cevizler, 2 milyon 442 bin dolarlık leblebi, 1 milyon 126 bin dolarlık çam fıstığı ihracatı gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra bölgemizden çekirdeksiz kuru üzüm, badem çeşitleri, erik ve elma kurusuyla diğer kurutulmuş meyvelerin de farklı ülkelere ihracatı yapıldı."

Gözden Kaçmasın Almanya'dan fındığa yoğun talep Haberi Görüntüle

AVRUPA ÜLKELERİ BİRİNCİ SIRADA

Haberin Devamı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracatın 113 milyon 752 bin dolarlık bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığına dikkati çeken Çıkmaz, şunları kaydetti: "İkinci sırada 36 milyon 459 bin dolarla Amerika ülkeleri ve üçüncü sırada 26 milyon 659 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri gelmektedir. Ülke bazlı ihracatımızda ise ilk üçe giren ülkeler 44 milyon 345 bin dolarla Almanya, 32 milyon 139 bin dolarla İtalya ve 23 milyon 335 bin dolarla Birleşik Krallık'tır. Türkiye genelinde gerçekleştirilen kuru meyve ve mamulleri ihracatında Birliğimiz, Ege İhracatçı Birliklerinin ardından ikinci sırada gelmektedir. Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatının değerde geçen yıl yaklaşık yüzde 17'sini gerçekleştiren birliğimiz, 2021'nin ilk on ayında bu oranı da artırarak yüzde 20 seviyelerine getirmiştir. Büyük emekler ve çabalarla özverili çalışmalarla kesintisiz ihracat gerçekleştirmek için var güçleriyle çabalayan bütün ihracatçılarımızı kutluyorum."