10 ayda 14 milyon turist

2020 yılının sonuna doğru yaklaşılırken salgının ekonomiler üzerinde oluşturduğu etki de netleşmeye başladı. Turizm sektörü de en çok etkilenenler arasındaki yerini aldı. Yılın ilk 10 ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 11 milyon 200 bin oldu. Geçen yılın aynı döneminde gelen turist sayısı ise 40 milyon 719 bin seviyelerindeydi. Koronavirüs salgınından önceki verilerle kıyaslandığında Türkiye, 2019 yılının 10 aylık dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 72.49 azalış yaşadı. Her ne kadar turist sayılarında büyük düşüş yaşanmış olsa da salgın sürecinde gelen turist sayısı, turizmcini 2021için umutlanmasını sağladı.

EN ÇOK İSTANBUL’A

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye’ye ilk 10 ayda 11.2 milyon yabancı turist, ocak-eylül dönemini kapsayan ilk 9 aylık süreçte yurtdışında yaşayan 2 milyon 451 bin Türk vatandaşı geldi. Böylece toplam turist sayısı 14 milyona yaklaştı. Böylece yıl sonu hedefi olan 15 milyon turiste bir adım daha yaklaşılmış oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 10 ayda 1 milyon 911 bin 264 ile Rusya Federasyonu birinci, 1 milyon 37 bin 293 ile Almanya ikinci, 997 bin 470 ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı, Ukrayna ve İngiltere izledi. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında da 4 milyon 154 bin 21 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Antalya 3 milyon 99 bin 687 ile ikinci, Edirne 1 milyon 508 bin 542 ile üçüncü oldu. Muğla, Artvin ve İzmir ise sırasıyla ziyaretçilerin Türkiye’ye en çok giriş yaptıkları diğer iller oldu.







UKRAYNA YÜKSELDİ

Sadece ekim ayına bakıldığında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 742 bin oldu. Geçen yılın ekim ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı ise 4.2 milyonu aşmıştı. Ekimde en çok turist 489 bin kişiyle Rusya’dan geldi. Rusya’dan geçen yılın aynı döneminde gelen turist sayısı ise 791 bindi. İkinci sırada ise Bulgaristan 232 bin kişiyle yer aldı. Geçen yıl bu ülkeden 258 bin kişi Türkiye’ye gelmişti. Söz konusu dönemde ilk 5 içinde tek artış yaşanan ülke Ukrayna oldu. Ukrayna’dan gelen turist sayısı 155 bin 254’ten 137 bin 362’ye çıktı. Dördüncü sırada 124 bin 544 turistle Almanya yer alırken, beşinci sıra 60 bin turistle İngiltere’nin oldu.

‘MEYDAN’ TURİSTLERE KALDI

Geçen haftasonu ile birlikte saat 20.00’den sonra sokağa çıkma kısıtlaması devreye alındı. Turistler kısıtlamadan muaf tutuldu. Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Taksim meydanında sadece turistler kaldı.