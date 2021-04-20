1 yÄ±lda en Ã§ok artÄ±ÅŸ yaÅŸayanlar... Ä°lk sÄ±radaki yÃ¼zde 19.097 yÃ¼kseldi

Kripto para piyasasÄ± son gÃ¼nlerde sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler ve yÃ¼kseliÅŸler ÅŸeklinde ilerliyor. Bitcoin zirveden dÃ¼ÅŸmezsen ilk 10'da deÄŸiÅŸimler meydana geliyor. Peki kripto paralar 1 senede nasÄ±l deÄŸiÅŸim kaydetti? Ä°ÅŸte ilk 10'a giren kripto paralarÄ±n arasÄ±nda en Ã§ok yÃ¼kselenler...

- TETHER

2014 Temmuz ayÄ±nda kurulan kripto para birimi Tether, 1 yÄ±lda yÃ¼zde 0,2 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼me kaydederek ilk 10'da en az bÃ¼yÃ¼me kaydeden kripto para birimi oldu. 6. sÄ±radaki Tether, tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek rakamÄ±nÄ± 24 Temmuz 2018'de 1,32 dolarla gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. En dÃ¼ÅŸÃ¼k rakamÄ± ise 2 Mart 2015'te 0,57 dolarla gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. 48 milyar dolarÄ± geÃ§en piyasa hacmine sahip Tether ÅŸu an 1 dolar civarÄ±nda seyrediyor.Â

-Â BITCOIN CASH

Bitcoin'in Ã§atalÄ± olan 2017'de spin off Ã¼rÃ¼n olarak meydana Ã§Ä±kan Bitcoin Cash, 1 yÄ±lda yÃ¼zde 304,4 oranÄ±nda yÃ¼kseldi. Piyasa deÄŸeri 17 milyar dolarÄ± aÅŸan kripto para birimi ÅŸu anda 936,05 dolarÄ± gÃ¶rdÃ¼. 20 AralÄ±k 2017'de 3 bin 785'le en yÃ¼ksek rakamÄ± gÃ¶ren Bitcoin Cash, 76,93 dolarla 2018'de en dÃ¼ÅŸÃ¼k rakama Ã§ekilmiÅŸti. Bitcoin Cash ÅŸu anda 9. sÄ±rada.Â

- LITECOIN

2011 yÄ±lÄ±nda Charlie Lee tarafÄ±ndan Ã¼retilen kripto para birimi, ÅŸu anda Bitcoin Cash kadar yani 17 milyar dolarÄ± aÅŸan piyasa deÄŸerine sahip. 1 yÄ±lda yÃ¼zde 503,5 oranÄ±nda yÃ¼kselen Litecoin, tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek rakamÄ±na 2017'de 360,66 dolarla ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 10. sÄ±radaki Litecoin ÅŸu anda 255,83 dolarda seyrediyor.Â

DAVALIK COIN XRP

- RIPPLE XRP

Ã‡oÄŸu kiÅŸinin yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± XRP, 1 yÄ±lda yÃ¼zde 579,8 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸadÄ±. Piyasa deÄŸeri 59 milyar lirayÄ± aÅŸan coin, ÅŸu anda 4. sÄ±rada ve 1,30 dolar seviyesinde.Â

Ripple XRP'yle ilgili en Ã§ok merak edilen konu ise yÃ¼kseliÅŸinin yanÄ± sÄ±ra davasÄ±. ABD Menkul KÄ±ymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Rippleâ€™Ä±n Ã¼rettiÄŸi XRP coinin bir menkul kÄ±ymet olduÄŸunu bu yÃ¼zden de usulsÃ¼z menkul kÄ±ymet satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. BugÃ¼n konferans gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirilecek coin ve iki yÃ¶neticisine aÃ§Ä±lan davada ilk duruÅŸma 22 Åžubat tarihinde gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â SECâ€™in 14 MayÄ±s tarihinde detaylÄ± aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

- BITCOIN

Ä°lk sÄ±radaki Bitcoin, 55 bin 898 dolarla ilk sÄ±rada yer alÄ±yor. Kripto para piyasasÄ±nÄ±n en deÄŸerlisi bu yÄ±l yÃ¼zde 686,1 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.Â Bitcoin tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek rakamÄ±nÄ± 14 Nisan 2021'de 64 bin 804 dolarla gÃ¶rÃ¼rken, 6 Temmuz 2013 tarihinde ise 67,81 dolarla en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyeyi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

- ETHEREUMÂ

2015'te piyasaya sÃ¼rÃ¼len Ethereum, 1 yÄ±lda yÃ¼zde 1.110,3 kazandÄ±rdÄ±. Piyasa deÄŸeri sÄ±ralamasÄ±nda 2. sÄ±rada yer alan Ethereum 2.187,01 dolar seviyesinde. Kripto para biriminin piyasa deÄŸeri ise 252 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±.Â

- BINANCE COIN

529,58 dolar seviyesindeki Binance Coin, 1 yÄ±lda yÃ¼zde 3.158,1 oranÄ±nda kazandÄ±rdÄ±. Son 1 ayda da yÃ¼zde 97 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶steren Binance Coin'in piyasa deÄŸeri 80 milyarÄ± aÅŸtÄ± ve 3. sÄ±raya yerleÅŸti.Â Binance Coin, Trump yÃ¶netimindeki Para Birimi Denetleyici Ofisi'nin vekil baÅŸkanÄ±Brian Brooks'u CEO'luk iÃ§in de transfer etti.Â

- CARDANOÂ

7. sÄ±radaki Cardano, 1 yÄ±lda yÃ¼zde 3.254,1 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. 1,21 dolar seviyesindeki Cardano'nun piyasa deÄŸeri 38 milyar dolarÄ± geÃ§ti.Â

YÃœZDE 19 BÄ°N 97 ARTIÅžLA BÄ°RÄ°NCÄ° SIRADA

- DOGECOIN

GÃ¼nlerdir gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Dogecoin en Ã§ok artÄ±ÅŸ gÃ¶steren kripto para birimi oldu. Dogecoin 1 yÄ±lda yÃ¼zde 19.097,8 oranÄ±nda kazandÄ±rdÄ±. 50 milyarÄ± aÅŸan piyasa deÄŸerine sahip Dogecoin son 1 ayda ise yÃ¼zde 561,2 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Dogecoin en yÃ¼ksek rakamÄ± 0,41'le 20 Nisan'da gÃ¶rÃ¼rken, ÅŸu anda 0,37 dolar seviyesinde seyrediyor.Â

Åžaka amaÃ§lÄ± Ã§Ä±karÄ±lan coin Ã¶zellikle Tesla'nÄ±n sahibi Elon Musk'Ä±n tweetleri ve bunun peÅŸinden gerÃ§ekleÅŸen satÄ±ÅŸlarla yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lse de Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k sÃ¼rÃ¼yor ve bugÃ¼n deÂ 20 Nisan Dogecoin gÃ¼nÃ¼ olarak ilan edildi.Â

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