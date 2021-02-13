1 yıl ödemesiz dükkân kampanyası

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), konuttan sonra ticari üniteler için kampanya düzenledi. İstanbul, Kocaeli, Niğde ve Nevşehir’deki 13 gayrimenkul projesinde yer alan dükkânlar için geçerli olan kampanyada peşinat yüzde 10’a çekilirken ödemesiz dönem ve düşük faiz fırsatı da sunuluyor.

Şirket, dükkân almak isteyenler için 2 ödeme seçeneği sunuyor. İlk ödeme seçeneğinde satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat ödeniyor. Alıcı 24. ayda yüzde 10 ara ödeme yapıyor. Kalan tutar 6 ay ödemesiz toplam 60 aya kadar sıfır faizle ödeniyor. Vadeli satış seçeneğinde ise plan şöyle; yüzde 10 peşinat ödenirken, 12. ve 24. ayda yüzde 10’luk ara ödeme yapılıyor. Alıcıya 12 ay ödemesiz dönem imkânı sunulurken, kalan tutar 120 aya kadar yüzde 0.79 vade farklı ile taksitlendiriliyor.

HANGİ PROJELER?

Kampanyanın geçerli olduğu projeler ise şöyle: Batışehir, Bulvar İstanbul, Dumankaya Miks, Körfezkent 3. Etap, Körfezkent 4. Etap, Unikonut, Tual Bahçekent, Bahçekent Flora, Evora İstabul, Esenler Emlak Konutları, Göl Panorama, Niğde Emlak Konutları, Nevşehir Emlak Konutları.