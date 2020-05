1 TL’lik gelir iyileşmesi tüketimi 0.28 gram arttırıyor

Buna göre, kişi başı milli gelirdeki her 1 TL’lik artış, kişi başı kırmızı et tüketiminde 0.28 gramlık artışa neden oluyor.Projeksiyonlarda Türkiye’nin 2016 yılında kişi başına 13.2 kilogram et tükettiği verisi kullanılıyor. Kırmızı et tüketimi her yıl, kişi başı 1 kilo artarsa, 2023 yılında kişi başı et tüketimi 20 kilograma kadar çıkacak. Böyle bir durumda, 1.7 milyon ton kırmızı ete ihtiyaç olacak. 2023 yılında ihtiyaç duyulacak kırmızı et miktarının sadece ülke içi kaynaklardan temin edilmesi düşünüldüğünde 410 bin ton kırmızı et açığı olacağı öngörülüyor. Diğer taraftan, kırmızı et ithalatı günümüzdeki şekilde yapılmaya devam etmesi durumunda açık miktarının 200 bin ton civarında olacağı tahmin ediliyor. Her yıl kişi başı kırmızı et tüketiminin 0.5 kilo artacağı öngörülürse 2023 yılında kişi başı et tüketimi 17 kilograma kadar çıkacak.



Rapora göre küresel ısınma, Türkiye’deki tarımsal üretimi orta vadede olumsuz etkileyecek. 2050 yılında Temmuz ve Ağustos aylarında İç Anadolu Bölgesi’ndeki sıcaklık artışının 4.1 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Aynı zamanda Mart-Nisan aylarında da Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış azalışı yaşanacağı görülüyor. Bunların sonucu olarak, ekili tarım alanlarının yaklaşık yüzde 85’ini oluşturan buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve pamuk ortalama verimlerinin sırasıyla yüzde 7.6, 7.6, 10.1, 6.3 ve 3.8 oranlarında azalacağı tahmin ediliyor. Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde ayçiçeği ekim alanlarının azalacağı, mısır ekim alanlarının artacağı, arpa ekim alanlarının Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinden Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kayacağı tahmin ediliyor.



TÜRKİYE'NİN TARIM HEDEFİ



2023 yılı sonuna kadar Türkiye’deki buğday üretiminin 25 milyon tona, arpa üretiminin 10 milyon tona, çeltik üretiminin 1 milyon tona, mısır üretiminin 7 milyon tona çıkması planlanıyor. Meyve ve sebzede hasat süresinin ise 2-3 aydan 4-5 aya genişletilmesi öngörülüyor.