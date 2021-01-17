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Ekonomi
Haber Giriş: 17.01.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

1.sınıf atık getirme merkezi yaptırılacaktır

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1.sınıf atık getirme merkezi yaptırılacaktır
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Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 1 Sınıf Atık Getirme Merkezi Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İst adresinde 03.02.2021 - 11:00 Tarih ve saatinde yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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