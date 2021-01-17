1.sınıf atık getirme merkezi yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İst adresinde 03.02.2021 - 11:00 Tarih ve saatinde yapılacaktır.



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