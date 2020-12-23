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Ekonomi
Haber Giriş: 23.12.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

1 ons kaç gram altın yapar?

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Ons altın, evrensel normlara hitap etmesi açısından kullanılan ölçü birimidir. Genellikle ülkelerde gram olarak satışı yapılan altın, fiyat belirleme aşamasında ons değeri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanmaktadır. 1 ons altın ile gram altın ve dolar ilişkisinin dikkate alındığı hesaplama sürecinde kur farklılıkları ve ons değerinin düşüp artması gibi etmenler belirleyici olmaktadır. Anlık ve günlük değerler değişkenlik gösterse de 1 ons altının kaç gram olduğu sabit değişken olmaktadır.

1 ons altın uluslararası normlara göre 31,1034768 gramdır. Ancak ons altının değeri, yatırımcıların gösterdiği ilgiye göre günlük olarak artabilmekte ya da düşebilmektedir. Bugün 1 ons altın 1875 dolar olurken bir sonraki gün 1 ons altın 1900 dolar seviyesine yükselebilmektedir. Bu durum, tıpkı dolar kurunda olduğu gibi yatırımcının ilgisine göre değişmektedir. 

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