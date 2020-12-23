1 ons kaç gram altın yapar?

1 ons altın uluslararası normlara göre 31,1034768 gramdır. Ancak ons altının değeri, yatırımcıların gösterdiği ilgiye göre günlük olarak artabilmekte ya da düşebilmektedir. Bugün 1 ons altın 1875 dolar olurken bir sonraki gün 1 ons altın 1900 dolar seviyesine yükselebilmektedir. Bu durum, tıpkı dolar kurunda olduğu gibi yatırımcının ilgisine göre değişmektedir.