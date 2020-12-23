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1 ons kaç gram altın yapar?
Ons altın, evrensel normlara hitap etmesi açısından kullanılan ölçü birimidir. Genellikle ülkelerde gram olarak satışı yapılan altın, fiyat belirleme aşamasında ons değeri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanmaktadır. 1 ons altın ile gram altın ve dolar ilişkisinin dikkate alındığı hesaplama sürecinde kur farklılıkları ve ons değerinin düşüp artması gibi etmenler belirleyici olmaktadır. Anlık ve günlük değerler değişkenlik gösterse de 1 ons altının kaç gram olduğu sabit değişken olmaktadır.
1 ons altın uluslararası normlara göre 31,1034768 gramdır. Ancak ons altının değeri, yatırımcıların gösterdiği ilgiye göre günlük olarak artabilmekte ya da düşebilmektedir. Bugün 1 ons altın 1875 dolar olurken bir sonraki gün 1 ons altın 1900 dolar seviyesine yükselebilmektedir. Bu durum, tıpkı dolar kurunda olduğu gibi yatırımcının ilgisine göre değişmektedir.
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