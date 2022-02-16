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1 milyonuncu traktör banttan indi

#Türktraktör#Üretim#1 Milyon
1 milyonuncu traktör banttan indi

Yerli üretici TürkTraktör, kuruluşunun 68. yılında 1 milyonuncu traktörünü üretim bantlarından indirdi.

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İlk traktörünü 1955 yılında üreten şirket, 500 bininci traktörünü 2007 yılında üretmişti. 1 milyonuncu traktörün üretilmesi kapsamında Sakarya Erenler Fabrikası’ndan canlı yayınlanan basın toplantısında açıklamalarda bulunan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Bugün traktör pazarında tüm dünyada yıllık üretim adetleri 1.6 milyon seviyesinde ve Türkiye’de halihazırda kullanılan traktör parkı 1.3 milyon civarındadır. Bu göstergeler, TürkTraktör olarak 1 milyoncu üretim adedine ulaşmanın ne kadar önemli bir kilometre taşı olduğunu daha iyi ifade etmektedir. 1 milyonuncu traktörü üretmiş olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

1.3 MİLYAR NET KÂR

2021 yılında Türkiye traktör üretiminin yüzde 67’sini ve ihracatının ise yüzde 88’ini tek başına karşıladıklarını belirten Özüner, şirketin finansal sonuçlarını ise şu şekilde aktardı: “İç pazarda liderliğimizi 2021 yılında sürdürdük. Son 15 yıldır liderliğimiz kesintisiz olarak devam ediyor. New Holland markamız pazardaki liderliğini sürdürürken, Case IH markamız pazarda 2. sıraya yükseldi. Traktör üretimimizi 2021’de yüzde 41 artırarak tarihimizdeki en yüksek üretim adedi olan 48 bin 560’a ulaştık. Ayrıca, ihracatımızı 2021’de yüzde 29 artırarak, 16 bin 176 adede çıkarttık ve böylece yeni bir rekora daha imza atmış olduk. Toplam satış adedimizi yüzde 40 artırırken, ciromuzu da 11 milyar 644 milyon liraya yükselttik. Faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 13.5 ve yüzde 14.9 oldu. Tüm bu sonuçlarla, 2021’i 1 milyar 322 milyon lira net kârla tamamladık.”

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600 MİLYONLUK YATIRIM HEDEFİ

ŞİRKET 2022 yılına ait yatırım ve pazar öngörülerini ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) duyurdu. Buna göre, bu yıl pazarın 53-59 bin adet bandında gerçekleşeceğini tahmin eden TürkTraktör, iç pazardaki traktör satışlarının 30 bin adet civarında olacağını öngördüğünü açıkladı. Bu sene sonuna kadar 16 bin 500 ila 18 bin 500 adet arasında ihracat hedefleyen TürkTraktör, bu yılki yatırım harcamalarının 450-600 milyon lira arasında gerçekleşeceğini öngördüğünü bildirdi. Şirket ayrıca, 2021 yılı gelirleri kapsamında yatırımcılarına 1.2 milyar lira temettü dağıtmayı planlıyor.

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#Türktraktör#Üretim#1 Milyon

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