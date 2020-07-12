MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘1 Milyon Yazılımcı projesine muazzam ilgi’
GeriEkonomi ‘1 Milyon Yazılımcı projesine muazzam ilgi’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 12.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘1 Milyon Yazılımcı projesine muazzam ilgi’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘1 Milyon Yazılımcı projesine muazzam ilgi’
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘1 Milyon Yazılımcı’ projesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam” diyen Bakan Albayrak, “Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz; Kariyer Rehberi, Gönüllü Eğitmenlik, Proje Destek Formu ve daha fazlası artık //1milyonistihdam.hmb.gov.tr’de. 17 Temmuz’daki sürprizlerimiz için takipte kalın” ifadelerini kullandı. Bakan Berat Albayrak’ın paylaştığı bilgilere göre projeye toplam başvuru 630 bin 97 olurken, toplam CV sayısı 272 bin 180’e, toplam verilen eğitim süresi ise 936 bin 295 saate ulaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle