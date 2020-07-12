‘1 Milyon Yazılımcı projesine muazzam ilgi’

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam” diyen Bakan Albayrak, “Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz; Kariyer Rehberi, Gönüllü Eğitmenlik, Proje Destek Formu ve daha fazlası artık //1milyonistihdam.hmb.gov.tr’de. 17 Temmuz’daki sürprizlerimiz için takipte kalın” ifadelerini kullandı. Bakan Berat Albayrak’ın paylaştığı bilgilere göre projeye toplam başvuru 630 bin 97 olurken, toplam CV sayısı 272 bin 180’e, toplam verilen eğitim süresi ise 936 bin 295 saate ulaştı.