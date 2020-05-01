MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne bir haftada 451 bin başvuru
GeriEkonomi ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne bir haftada 451 bin başvuru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne bir haftada 451 bin başvuru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne bir haftada 451 bin başvuru
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi’nde başvuru sayısının bir haftada 451 bine ulaştığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, projeye yoğun ilgi olduğuna dikkat çekerek, “1 Milyon Yazılımcı Projemiz gençlerin büyük teveccühüyle karşılaştı. Başvuru sayısı bir haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor. İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek. Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle