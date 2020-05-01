‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne bir haftada 451 bin başvuru

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, projeye yoğun ilgi olduğuna dikkat çekerek, “1 Milyon Yazılımcı Projemiz gençlerin büyük teveccühüyle karşılaştı. Başvuru sayısı bir haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor. İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek. Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.