1 milyon yazılımcı için sektör de seferber oldu

Ankara’da telekonferans yöntemiyle bir grup gazeteciyle bir araya gelen Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu “1 Milyon Yazılımcı” projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya TBD İcra Kurulu Başkanı Aydın Kolat, TBD 2. Başkanı Ali Yazıcı ile TBD İstanbul Şube Başkanı Deniz Tiryakioğlu da katıldı. Eğitimlerin BTK Akademi bünyesinde verileceğini hatırlatan ve projenin Türkiye için önemine dikkat çeken Aktepe, BTK ile de görüşmelere başladıklarını açıkladı. Bu hafta video konferans yöntemiyle yetkililerle bir araya geleceklerini kaydeden Aktepe, özetle şunları söyledi:



İSTİHDAM PLANLARI BELİRLENDİ Mİ?



“Projeyle ilgili ilk başlarda 500 bin rakamını duyuyorduk. 1 milyon sayısı açıkçası bize de sürpriz oldu. Projeye, Bilgisayar Mühendisleri Odası karşı çıktığını duyurdu. Bizim böyle bir karşı duruşumuz yok ancak projenin en ince ayrıntısına kadar planlı bir şekilde detaylandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de gerçekten 1 milyon yazılımcıya ihtiyacımız var mı? Bunu kısa ve orta vadeli planlarımıza dayalı olarak tespit etmemiz gerekiyor. İstihdamı doğuracak planları, stratejileri belirledik mi? Belki de 1 milyondan da fazla yazılımcıya ihtiyacımız olacak ama şu anda bugün bilgisayar mühendislerinin yüzde 40’a yakını işsiz durumda. Bana her gün çevremden iş başvurusu geliyor. Bu tablo, pandemi süreciyle birlikte daha da arttı. Böyle bir tabloda, bu tür organizasyonları yaparken, staj ve istihdam gibi meseleleri geniş geniş düşünüyor olmamız lazım.”



SERTİFİKA SÜRECİ ÇOK ÖNEMLİ



Projeyle ilgili sertifika sürecinin de çok önemli olduğunu belirten Aktepe, Türkiye’nin elinde şu anda böyle bir sertifika sistemi bulunmadığını ancak, Türkiye’ye özgü sertifika sisteminin rahatlıkla yapılabileceğini kaydetti. Aktepe, şöyle devam etti:



“Bu 1 milyon kişi, girişimci mi olacak, kamuda mı istihdam edilecek yoksa özel sektörde mi çalışacak? Eğitim içeriklerinin bu kararlara göre hazırlanması gerekiyor. BTK da bizden hangi dersleri verebileceğimizi, bunların sınavını nasıl yapacağımızı, öğretim üyesi desteği sağlanıp sağlanamayacağı konularında görüş istedi. Tüm bu konularla ilgili görüşmelere başladık. Pazartesi ve Salı günü de video konferanslarımız olacak.”