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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ ANKARA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

1 milyon kuryenin yüzde 90’ı kayıt dışı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
1 milyon kuryenin yüzde 90’ı kayıt dışı

Son zamanlarda ölümlü kazalarla gündeme gelen ve sayıları 1 milyona yaklaşan motokuryelerin yüzde 90’ının kayıtdışı çalıştığı ortaya çıktı. Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay “Kuryelerin iş kodları, sigortaları, güvenceleri de bulunmuyor. İşverenin kampanyası doğrultusunda iş yetiştirme baskısı altında çalışmak zorunda kalan kuryelerin içerisinde 18 yaş altı çalışanlar da bulunuyor” dedi.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

BİR MİLYON MOTOKURYE

“Motokuryeler son yıllarda yeni bir meslek dalı olarak belirgin bir şekilde hayatımızda yer almaya başladı. Pandeminin dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına almasının ardından ise günlük yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Motokuryelerin son senelerde kurmuş oldukları dayanışma dernekleri ve federasyonlarının verilerine göre ülkemizde 1 milyona yakın motokurye bulunmaktadır. SGK verilerine göre bu rakamın sadece yüzde 10’u resmi olarak bu alanda faaliyet gösteriyor. İş kodları, sigortaları, güvenceleri de bulunmuyor.

KAZALARIN YÜZDE 10’U

Verilere göre, ülke genelinde yaşanan kazaların yüzde 11’ine motorlu araçlar karışıyor. Şehir içi kazaların yüzde 34’ü motorlu araçlarla yaşanırken, son bir senede sadece motokuryelerin karıştığı kazalarda ölüm oranı 200 civarında. Bu oran, yıllık trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 10’una tekabül etmektedir. Her şeyden önce can taşıyan emekçilerimiz ne ticari olarak ne de sosyal yaşamda kendilerine göre oluşturulmamış şartlarda çalışmaktadır. SGK verilerinin 10 katı çalışanı olmasına rağmen, henüz net bir meslek tanımları bile bulunmamaktadır.

YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Hükümetimizin, yeniden şekillenen bu meslek dalı için, yasal düzenleme, yeni mevzuat ve iş güvenliği noktasında denetleme mekanizması kurması gerekmektedir. İş kolları; yaptıkları işe bakılmaksızın, taşımacılık olarak belirlenmeli, taşımacılık ve kurye hizmetleri mevzuatları uygulanmalıdır. Trafik kontrollerinde kask ve ehliyetle birlikte SGK numarası da sorgulanabilmelidir. Bütün bu sorunlarla büyüyen bu mesleğin ve çalışanlarının, gün içinde her an farkında olmadan temas ettiğimiz insanlar olduğunu unutmayalım.”

 

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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