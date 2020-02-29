1 milyon KOBİ’den 65 bini ihracat yapıyor

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu (B4G), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) işbirliği yaptığı projede ‘KOBİ seferberliği’ başlatıldı. Türkiye’de iş dünyasının ve sivil toplumun güçlü örgütlerini biraraya getiren ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesi kapsamında Anadolu illerinde eğtitm çalışmaları yapılmaya başlandı. Projenin geldiği noktayı değerlendirmek üzere B4G Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ve UNDP Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi’yle buluştuk. Bu projeye aynı zamanda Visa ile işbirliği yapan 30 banka ve e-para kuruluşu da destek veriyor.

FİNANSAL DESTEK

TÜRKONFED’in Başkanı Turhan, Türkiye’deki KOBİ’lerin 1 milyonunun ihracat yapma potansiyeli bulunduğunu ancak sadece 65 bininin ihratacat yaptığına işaret ederek, “Türkiye’nin kalkınması için çok daha fazla KOBİ’ye ve bu KOBİ’lerin işlerini geliştimesine ihtiyaç var” dedi. Aktif ihracat yapan KOBİ sayısının 15 bin dolayında olduğunu aktaran Turhan, ‘İşimi Yönetebiliyorum’ kapsamında gittikleri illerde ilginin yüksek olduğunu, KOBİ’lerin en temel ihtiyaçlarının günümüz koşullarını yakalayarak, finansal desteğe ulaşmak olduğunu söyledi. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu (B4G) Başkanı Ümit Boyner, hedeflerinin Anadolu’dan yeni başarı hikayeleri çıkarmak olduğunu söylediği konuşmasında, iş dünyası temsiicilerinin KOBİ’lere mentorluk da yaptığını aktardı. Boyner, KOBİ sahibi kadın sayısının da arttığını, KOBİ’lere verilen eğitimlerde deprem ve doğal afetlere karşı dayanıklılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri de verildiğini söyledi. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de 6 ayda 1000 KOBİ’ye ulaştıklarını, hedeflerinin 3 yılda 3 bin KOBİ olduğunu söyledi. Tezel, özellikle finansal okuryazarlık, finansal yönetim ve kredi kaynaklarına ulaşma konusunda KOBİ’lerin ihtiyaçlarına dikkat çekti.