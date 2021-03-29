1 milyar lirayı yurtiçinde tuttuk

TÜRK Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, bir milyar lirayı Türkiye içerisinde tutmayı başardıklarını söyledi. Eren, Türk Reasürans’ın 2020 yılı ile alacak sigortaları ve Doğal Afet Sigortaları (DASK) hakkında açıklamalar yaptı. Türkiye’de faaliyet gösteren 20 sigorta şirketinin yıllık sigorta anlaşmalarına destek verdiklerini, 2020 sonu itibarıyla yazılan primin 1 milyar lirayı geçtiğini belirten Eren, kuruluşunun birinci yılı itibariyle yurtdışına giden primin 1 milyar liralık bölümünü ülke içerisinde tutmayı başardıklarını kaydetti. TARSİM, Eximbank, Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu, Türk P&I gibi kurumlara reasürans desteği sağladıklarını ifade eden Eren, “Türk Reasürans ile çalışan sigorta şirketleri, elementer branşta ülkedeki toplam üretimin yüzde 55’ini oluşturmakta. Yazılan net reasürans primleri itibarıyla pazar payımız 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 42’ye ulaştı” dedi.

AKTİF BÜYÜKLÜK ARTTI

Selva Eren, Türk Reasürans’ın finansal sonuçları hakkında da bilgi vererek, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Eylül 2019’da 150 milyon lirası ödenmiş olmak üzere, toplam 600 milyon lira sermaye ile kurulduklarını hatırlattı. Türk Reasürans’ın, sektöre reasürans kapasitesi sağlamaya başladığı ilk yıl olan 2020 yılında, vergi öncesi 105 milyon TL yıl sonu kârı elde ettiğini, sermaye olarak verilen paraya oranla elde edilen kârın anlamlı olduğunu vurgulayan Eren, şunları söyledi: “2020 sonu itibarıyla yüzde 17.9 ile yıllık enflasyon ve ortalama faizin üzerinde özsermaye kârlılığı gerçekleştik. Faaliyete başladığımız andan itibaren hem aktif büyüklüğümüzü arttırmak, hem de aktif kalitesini yüksek tutmak her zaman önceliğimiz oldu. 2020 sonunda ödenmiş sermayemizin 375 milyon liraya çıkması ile özkaynaklarımız 460 milyona, aktif büyüklüğümüz 975 milyon liraya ulaşırken, aktiflerimizin yüzde 46’sını mevduat, finansal varlıkların yer aldığı portföyden oluşturarak likiditesi yüksek bilançoya sahip olduk. Bu sene de karlılığımızı, aktif büyüklüğümüzü 2 katına çıkaracağımızı öngörüyoruz.”

GLOBAL OYUNCU OLACAĞIZ

Selva Eren, 2021 yılı hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, hedeflerinin global bir reasürans şirketi olmak istediklerini kaydetti. Bunu sağlayacak potansiyele sahip olduklarını vurgulayan Eren, şu açıklamaları yaptı: “Dünyanın önde gelen sigorta ve reasürans şirketlerinin bir araya gelerek kurduğu, sigortacılıkta ‘Dağıtık Defter (DLT)’ çözümleri geliştiren B3i’a ortak olduk. Blokzincir teknolojilerinin ilerleyen dönemlerde dünya sigortacılığında geniş kullanım potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede aktif bir global oyuncu vizyonuyla sürece katkı sağlamayı hedefliyoruz. Global örnekleri ile yarışır nitelikte olacak Katastrofik Deprem Modelleme Platformu projemizi yıl sonunda tamamlayacağız. Sadece DASK’ın değil bizle çalışan sigorta şirketlerinin de modelleme ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız. İkinci faaliyet yılımız itibarıyla, dünyanın ileri gelen reasürans anlaşmalarından ikisine reasürör olarak iştirak ettik. Yeni dönemde yurtdışından iş kabullerini artıracağız. Her şeyden önemlisi, önümüzdeki yıl global bir reasürör olmak adına çok mühim adımlar atmış olacağız.”

KOBİ’LERE 6 MİLYAR TL TEMİNAT



“Devlet Destekli Alacak Sigortası” hakkında bilgi veren Eren, şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler sayesinde piyasaya sağladığımız teminat rakamı 1.6 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseldi. 2019 sonunda yaklaşık 16 bin alıcıya teminat sağlanırken 2020’de bu rakam 45 bine çıktı. Gelecek dönemde Olağandışı Risk Yönetim Merkezi’ni sektörün Ar-Ge merkezi haline getireceğiz. Yeni ekonomik pakette yer alan KOBİ’lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası ile güvence altına alınan alacaklarının, bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesini ise yıl ortasında hayata geçireceğiz.”

DEPREMDE 40 MİLYAR LİRALIK GÜCÜMÜZ VAR

SELVA Eren, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hakkında da bilgi vererek, 2020’nin ağustosunda DASK’ın teknik işletmeciliğini üstlendiklerini, 15 yıllık bir düzenden yeni bir düzene geçişi en ufak sorun yaşanmaksızın sağladıklarını kaydetti. Eren, şu açıklamaları yaptı: “DASK’ın reasürans korumasını 14 milyar TL daha arttırdık. DASK’ı beklenen büyük Marmara depremi için yaklaşık 40 milyar TL’lik bir ödeme gücüne ulaştırdık. DASK teminatının TL olmasına karşılık, reasürans koruması yabancı para cinsinden alınmaktaydı. Koruma için ödenen maliyeti TL’ye çevirdik. Geçmişte hasar tespitlerinde yaşanan bazı tespit farklılıklarını gidermek üzere, tek tip tespit yöntemi belirledik, İzmir depreminde de uyguladık. Sonraki dönemde sistemin kalıcı şekilde işliyor olması için AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli ilerleyeceğiz. Büyük bir İstanbul depremi için hasar ödemelerini kolaylaştırmak adına, geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital çözümler geliştirmek üzerine çalışıyoruz ki, tamamlandığında çok daha hızlı hasar ödeyebilmemizin önü açılacaktır. Kurumun işleticiliğini devralmamızın ardından en büyük sınavımızı İzmir depreminde verdik. Deprem anından itibaren 48 saat içerisinde hasar tespitlerine, ödemelerine başladık. Bugün DASK tarihinin en büyük toplam hasar tazminatı rakamı olan 306 milyon TL ödemeyi tamamladık. Nisan ayı itibariyle yapacağımız çalışmalarla yüzde 57 olan sigortalılık oranını daha yüksek seviyelere çıkaracağız.”

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