1 karat pırlanta kaç TL? 1 Karat tek taş kaç TL?

1 karat pırlanta fiyatı, piyasanın serbest olması dolayısıyla çok farklı rakamlarla alıcının karşısına çıkabilmektedir. Pırlantanın berraklığı ve kesimi dışında kullanılan yüzüğün işçiliği de 1 karat pırlanta fiyatı için değişkenlik sağlıyor. Peki, 1 karat pırlanta kaç lira? İşte, o detaylar ve pırlanta hakkında bazı bilgiler

1 KARAT PIRLANTA KAÇ TL?

1 Karat pırlanta, serbest piyasa ve işçilik maliyetleri farklılık gösterebildiğinden 2 bin liradan başlayarak 100 bin liraya kadar çıkabilmektedir. Burada önemli olan işçilik maliyeti, taşın berraklığı ve kesimidir.

PIRLANTADA KARAT ÖZELLİĞİ

Kaliteli bir pırlanta seçerken göz önünde bulundurmanız gereken 4 ana özellik vardır. 4C olarak adlandırılan bu ölçüler karat ağırlığı (Carat weight), berraklık (Clarity), renk (Color), kesim (Cut) şeklindedir.

KARAT NE KADAR?

Karat pırlantanın ağırlığına göre tespit edilir. 1 karat yaklaşık 200 miligramdır. Mücevher sektöründe satışı ağırlıkta olan pırlanta 1 karattan azdır. Bu da puanla belirlenir. 1 karat 100 puan olarak belirlenir. Yarım karat 50 puandır ve 0.50 ct şeklinde yazılır. Aşağıda pırlantaların büyüklükleri ve karat numaraları gösterilmiştir.

Bir taşın ağırlığı ile büyüklüğünü karıştırmamanız gerekir. Diğer taşların tespitinde kullanılan karat miktarları ile pırlantanın karat ölçüsü farklı olacaktır. Çünkü farklı minerallerin farklı yoğunlukları vardır. Bunun yanında aynı karat ağırlığındaki iki pırlantanın fiyatı berraklık, renk ve kesime göre aynı olmayacaktır. Pırlanta alırken en büyük pırlantanın en iyisi olacağı düşüncesinden kesinlikle kurtulmanız gerekir. Bir pırlantanın değeri büyüklüğüne göre değil aşağıda ayrıntısıyla belirleyeceğimiz 4C özelliğine göre belirlenir. 4C özelliğini ne kadar iyi bilirseniz alacağınız pırlantayı o kadar iyi tanımış olursunuz.