Pandemi nedeniyle uzun sÃ¼redir kÄ±sÄ±tlamalar ile yaÅŸayan vatandaÅŸlar 1 Haziran tarihine kilitlendi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan daha Ã¶nce 1 Haziran itibarÄ±yla normalleÅŸme dÃ¶nemine girileceÄŸini belirtmiÅŸti.Â

1 Haziran'da getirilecek yeni kurallar yaz aylarÄ± iÃ§in umutla beklenirken sektÃ¶r temsilcileri de normalleÅŸme beklentilerini hurriyet.com.tr'ye aÃ§Ä±kladÄ±.

"EN AZ ÃœÃ‡ GÃœN Ã–NCE HABER VERÄ°LMELÄ°"

TÃ¼m Restoranlar, Lokantalar ve TedarikÃ§iler DerneÄŸi (TÃœRES) BaÅŸkanÄ± Ramazan BingÃ¶l, 1 Haziran'dan Ã¶nce iki temel beklentilerinin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada artÄ±k aÃ§Ä±k alanlarÄ±n serbest olduÄŸununu, bazÄ± Ã¼lkelerde ise kapalÄ± alanlarda da yÃ¼zde 50 kapasite ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BingÃ¶l, "Bizim 1 Haziranâ€™da baÅŸlayacak olan normalleÅŸmeden iki temel beklentimiz var. Birincisi genelge yayÄ±mlanmadan en az 3 gÃ¼n Ã¶nce sektÃ¶rÃ¼mÃ¼ze haber verilmesini istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu an birÃ§ok iÅŸletme kapalÄ± ve bu iÅŸletmelerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda bulunuyor. Bu insanlarÄ±n geri Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bunun yanÄ±nda 10 tane 20 tane ÅŸubesi olan mekanlar var. Buralara mal tedarikinin yapÄ±lmasÄ± varsa eÄŸer tamirat tadilat iÅŸlerinin halledilmesi gerekiyor. Aksi durumlarda maalesef bÃ¼yÃ¼k kaos yaÅŸanÄ±yor." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

TÃ¼m Restoranlar, Lokantalar ve TedarikÃ§iler DerneÄŸi (TÃœRES) BaÅŸkanÄ± Ramazan BingÃ¶l

"SAAT KISITLAMASI KALDIRILSIN, KAPI Ã–NÃœNE MASAYA Ä°ZÄ°N VERÄ°LSÄ°N"

Ä°kinci beklentilerinin ise pandemi Ã¶ncesinde olduÄŸu gibi faaliyetlere devam edebilmek olduÄŸunu sÃ¶yleyen BingÃ¶l, "1 yÄ±ldÄ±r kapalÄ±yÄ±z. Bu sÃ¼reÃ§te en bÃ¼yÃ¼k zararÄ± biz gÃ¶rdÃ¼k. Beklentimiz aÃ§Ä±k alanlar ve bahÃ§e kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n tamamen aÃ§Ä±lmasÄ±. BahÃ§esi olmayan iÅŸletmeler de kapÄ± Ã¶nÃ¼ne masa sandalye atabilsin. Belediyeler bu uygulamaya izin versin. KapalÄ± alanlara da en az yÃ¼zde 50 kapasite ile mÃ¼ÅŸteri alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ä°ÅŸ ve aile yemekleri gibi organizasyonlardan dolayÄ± da saat sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n artÄ±k kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. AyrÄ±ca dÃ¼ÄŸÃ¼n ve niÅŸan gibi uygulamalara da izin verilmeli." dedi.

TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken

"Ä°STÄ°HDAM Ä°Ã‡Ä°N SON DERECE Ã–NEMLÄ°"

TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken ise esnaf olarak 1 Haziranâ€™dan beklentilerinin artÄ±k normale dÃ¶nmek olduÄŸunu belirtti.

"Hangi sektÃ¶rlerin tamamÄ± normale dÃ¶necek bunu aÃ§Ä±klamalardan sonra Ã¶ÄŸreneceÄŸiz." diyen PalandÃ¶ken sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle noktaladÄ±:

Lokantalar, kahvehaneler, kafeler normal ÅŸekilde aÃ§Ä±lmalÄ± ve bir daha da kapanmamalÄ±. En Ã¶nemli ÅŸey insanlarÄ±n iÅŸ yerlerinin aÃ§Ä±k kalmasÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu durum istihdam iÃ§in de son derece Ã¶nemli. Ã‡alÄ±ÅŸma saatleri olarak beklentimiz pandemi Ã¶ncesine dÃ¶nmek. Her iÅŸ yerinin ruhsatÄ±nda yazan saatler iÃ§erisinde afaaliyetlerini gerÃ§ekleÅŸtirmesini bekliyoruz.

"CUMARTESÄ° YASAÄžININ KALDIRILMASI Ä°YÄ° OLUR"

AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezleri ve YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± DerneÄŸi (AYD) BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin AltaÅŸ ise en Ã¶nemli beklentilerinin hafta sonu yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu belirtti. Cumartesi gÃ¼nleri iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n alÄ±ÅŸveriÅŸin canlanmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan iyi olacaÄŸÄ±nÄ± belirten AltaÅŸ, "Bunun yanÄ±nda yeme iÃ§me bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n tekrar faaliyetlerine baÅŸlamasÄ± da beklentilerimiz arasÄ±nda." dedi.

Â

BirleÅŸmiÅŸ Markalar DerneÄŸi (BMD) BaÅŸkanÄ± Sinan Ã–ncel

Ä°NSANLAR SADECE TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡LARINI ALIYORÂ

BirleÅŸmiÅŸ Markalar DerneÄŸi (BMD) BaÅŸkanÄ± Sinan Ã–ncel ise turit sayÄ±sÄ±nda yaÅŸanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe dikkat Ã§ekti.

Ã–zellikle perakendeye en bÃ¼yÃ¼k hareketi turizmin getirdiÄŸini belirten Ã–ncel, "Turist konusundaki belirsizlik ÅŸu an iÃ§in devam ediyor. UmarÄ±z en yakÄ±n zamanda bir deÄŸiÅŸiklik olur. Bunu yanÄ±nda Ã¼ketici davranÄ±ÅŸlrÄ±nda da bir deÄŸiÅŸiklik var. AYD'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nda da gÃ¶rÃ¼leceÄŸi gibi tÃ¼keticilerin alÄ±ÅŸveriÅŸe ayÄ±rdÄ±klarÄ± sÃ¼re 2 saat 45 dakika'dan 45 dakikaya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¼nlÃ¼k ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± da 6 milyondan, 2.5 milyona geriledi. Hem turistte hem de alÄ±ÅŸveriÅŸ mÃ¼ÅŸterisinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ var. Ä°nsanlar ÅŸu an sadece temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yorlar. Vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlamasÄ± ile zevk alÄ±ÅŸveriÅŸlerine de baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± umuyoruz. 1 Haziran'dan sonra bugÃ¼nkÃ¼ durumun biraz daha iyi olmasÄ±nÄ± ve olumlu geliÅŸmelerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Â

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara